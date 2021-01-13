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AMD代號「Milan」的第三代EPYC系列處理器 「效能將比Intel高出許多」

聯合新聞網 / 楊又肇

日前在SC20超算活動上預告，將在2021年推出採Zen 3架構、代號「Milan (米蘭)」的第三代EPYC系列處理器產品後，AMD在此次CES 2021主題演講上也宣布首批第三代EPYC系列處理器產品已經提供合作夥伴進行預覽，同時也強調其效能運算將比Intel產品高出許多。

在以天氣研究與預測軟體進行運算比對情況下，採32核心設計的第三代EPYC系列處理器，相比Intel採28核心設計的Xeon Gold 6258R能以更快速率完成計算。

同時，以計算2.5公里範圍面積的天候預測情況下，第三代EPYC系列處理器約比Intel Xeon處理器提升高達68%運算效能。

而在雲端運算應用部分，AMD也強調以EPYC系列處理器設計，將能在單一處理器搭載運算核心數量取得優勢，更可藉由多核運算方式對應更高運算效率。

尤其在諸多虛擬化應用、網路服務都是以處理器數量計價，在單一處理器放入更多運算核心設計的EPYC處理器，便能取得更大市場使用優勢，同時也能藉由更低電力損耗，讓用戶能精簡服務運作成本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

AMD 處理器 Intel

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