AMD揭曉Ryzen 5000系列APU 額外推出不鎖頻、效能更高的HX系列

在此次CES 2021主題演講中，AMD執行長蘇姿豐正式揭曉以Zen 3架構打造的Ryzen 5000 APU系列，同時也強調在效能上有顯著提升，並且預期在今年會有更多OEM廠商採用AMD處理器打造新款筆電機種，數量預期將從去年的100款增加至150款，其中更包含華碩、宏碁、HP、聯想在內一線品牌。

雖然相較去年揭曉的Ryzen 4000 APU對比Ryzen 3000 APU有相當懸殊的效能落差，此次推出的Ryzen 5000 APU在效能提升相對有限，但依然比過往效能攀升幅度明顯，其中主要得利於Zen 3架構，以及台積電7nm製程技術。

▲新款Ryzen 5000系列APU

▲相比去年推出版本依然在效能有所突破

而在處理器效能部分，此次以低電壓版本設計的Ryzen 5800U APU，對比同樣以低電壓版本設計的Intel Core i7-1185G7處理器，AMD強調在各類運算效能均有顯著提升，同時一般使用情況下也能讓筆電對應長達17.5小時續航表現，甚至在影片播放使用更可對應長達21小時使用時間。

▲對比Intel Core i7-1185G7處理器效能表現

另外，AMD也同步宣布針對過往定位高效能的H系列APU，額外啟用全新「HX」識別品牌，將使HX系列APU定位在不鎖頻、可透過超頻方式產生更高運算效能的使用特性，首波分別推出Ryzen 9 5900HX、Ryzen 9 5980HX兩款APU，強調可讓筆電發揮桌機般運算效能。

同時，HX系列APU的定位也類似Intel額外在Core i7處理器之上，額外增加Core i9規格設計，並且採45W熱設計功耗與可超頻設計，而在首波推出的Ryzen 9 5900HX、Ryzen 9 5980HX兩款APU分別採用8核心與16執行緒規格，並且在Ryzen 9 5980HX加入最高可超頻至4.8GHz運作時脈設計。

▲增加HX系列不鎖頻設計的HX系列APU

▲首波推出Ryzen 5900HX與Ryzen 5980HX兩款APU

至於此次發表內容並未包含針對筆電設計的Radeon RX 6000系列顯示卡，但AMD也透露最快會在今年上半年應用在筆電產品，並且透過RDNA 2顯示架構讓筆電發揮更高顯示效能。

▲Radeon RX 6000系列顯示卡也將推出對應筆電使用版本

▲AMD預期今年將會有超過150款筆電以APU打造

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