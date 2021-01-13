快訊

2022選市長？ 吳怡農直言：2024我選立委

日職／「有全日本最好的守備能力」 巨人傳奇洋將力挺陽岱鋼

AMD揭曉Ryzen 5000系列APU 額外推出不鎖頻、效能更高的HX系列

聯合新聞網 / 楊又肇
▲AMD執行長蘇姿豐
▲AMD執行長蘇姿豐

在此次CES 2021主題演講中，AMD執行長蘇姿豐正式揭曉以Zen 3架構打造的Ryzen 5000 APU系列，同時也強調在效能上有顯著提升，並且預期在今年會有更多OEM廠商採用AMD處理器打造新款筆電機種，數量預期將從去年的100款增加至150款，其中更包含華碩、宏碁、HP、聯想在內一線品牌

雖然相較去年揭曉的Ryzen 4000 APU對比Ryzen 3000 APU有相當懸殊的效能落差，此次推出的Ryzen 5000 APU在效能提升相對有限，但依然比過往效能攀升幅度明顯，其中主要得利於Zen 3架構，以及台積電7nm製程技術。

▲新款Ryzen 5000系列APU
▲新款Ryzen 5000系列APU

▲相比去年推出版本依然在效能有所突破
▲相比去年推出版本依然在效能有所突破

而在處理器效能部分，此次以低電壓版本設計的Ryzen 5800U APU，對比同樣以低電壓版本設計的Intel Core i7-1185G7處理器，AMD強調在各類運算效能均有顯著提升，同時一般使用情況下也能讓筆電對應長達17.5小時續航表現，甚至在影片播放使用更可對應長達21小時使用時間。

▲對比Intel Core i7-1185G7處理器效能表現
▲對比Intel Core i7-1185G7處理器效能表現

另外，AMD也同步宣布針對過往定位高效能的H系列APU，額外啟用全新「HX」識別品牌，將使HX系列APU定位在不鎖頻、可透過超頻方式產生更高運算效能的使用特性，首波分別推出Ryzen 9 5900HX、Ryzen 9 5980HX兩款APU，強調可讓筆電發揮桌機般運算效能。

同時，HX系列APU的定位也類似Intel額外在Core i7處理器之上，額外增加Core i9規格設計，並且採45W熱設計功耗與可超頻設計，而在首波推出的Ryzen 9 5900HX、Ryzen 9 5980HX兩款APU分別採用8核心與16執行緒規格，並且在Ryzen 9 5980HX加入最高可超頻至4.8GHz運作時脈設計。

▲增加HX系列不鎖頻設計的HX系列APU
▲增加HX系列不鎖頻設計的HX系列APU

▲首波推出Ryzen 5900HX與Ryzen 5980HX兩款APU
▲首波推出Ryzen 5900HX與Ryzen 5980HX兩款APU

至於此次發表內容並未包含針對筆電設計的Radeon RX 6000系列顯示卡，但AMD也透露最快會在今年上半年應用在筆電產品，並且透過RDNA 2顯示架構讓筆電發揮更高顯示效能。

▲Radeon RX 6000系列顯示卡也將推出對應筆電使用版本
▲Radeon RX 6000系列顯示卡也將推出對應筆電使用版本

▲AMD預期今年將會有超過150款筆電以APU打造
▲AMD預期今年將會有超過150款筆電以APU打造

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 台積電 Ryzen 蘇姿丰 AMD 處理器 CES

延伸閱讀

英特爾發表新處理器 逾500款PC、NB將採用

今年CES線上展登場 英特爾推新品

台積電6nm製程打造 聯發科確認1/20揭曉新款天璣系列處理器

為進軍美國市場試水溫？榮耀宣布旗下筆電、智慧手環於全球市場銷售

相關新聞

AMD揭曉Ryzen 5000系列APU 額外推出不鎖頻、效能更高的HX系列

在此次CES 2021主題演講中，AMD執行長蘇姿豐正式揭曉以Zen 3架構打造的Ryzen 5000 APU系列，同時也強調在效能上有顯著提升，並且預期在今年會有更多OEM廠商採用AMD處理器打造新款筆電機種，數量預期將從去年的100款增加至150款，其中更包含華碩、宏碁、HP、聯想在內一線品牌。

AMD代號「Milan」的第三代EPYC系列處理器 「效能將比Intel高出許多」

日前在SC20超算活動上預告，將在2021年推出採Zen 3架構、代號「Milan (米蘭)」的第三代EPYC系列處理器產品後，AMD在此次CES 2021主題演講上也宣布首批第三代EPYC系列處理器產品已經提供合作夥伴進行預覽，同時也強調其效能運算將比Intel產品高出許多。

售價10900元起跳 NVIDIA揭曉記憶體增加至12GB的GeForce RTX 3060

在去年宣布推出定位主流遊戲需求設計的GeForce RTX 3060 Ti之後，NVIDIA在此次CES 2021進一步揭曉定位入門使用需求的GeForce RTX 3060，預計在今年2月下旬進入市場，建議售價則從329美元起跳，台灣建議售價則從新台幣10900元起跳。

重量僅1.3公斤 ROG Flow X13藉更輕薄外接顯示卡盒提升顯示效能

以著名科學家愛因斯坦提出廣義相對論中的重力波為設計概念，華碩在此次CES 2021推出名為ROG Flow X13的全新遊戲筆電，將重量控制在1.3公斤，同時厚度維持在15.8mm，並且加入360度螢幕可翻轉設計，另外更搭配全新薄形設計的XG Mobile外接顯示卡盒，藉此提升顯示效能。

更換標誌設計 華碩讓新款TUF Dash F15遊戲筆電更輕薄

針對過往掛上TUF品牌，並且定位入門等級的遊戲筆電設計，華碩在此次CES 2021宣布更新的TUF Dash F15遊戲筆電，不僅採用全新標誌設計，更過往相對較為厚實筆電機身變薄。

華碩CES推ROG新世代電競筆電、配件 搶攻寒假旺季

華碩（2357）ROG玩家共和國今（13）日舉行CES 2021 ROG For Those Who Dare 線上發表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。