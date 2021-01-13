Mobileye以軟體定義、自動繪製地圖方式強化自駕車運作能力

在CES 2021主題演講中，Mobileye總裁暨執行長Amnon Shashua展示預計從2025年用於自駕車的矽光子光達系統單晶片，同時也強調將以軟體定義方式持續強化自駕車運作能力，並且讓車輛具備自動繪製地圖能力，藉此增加自駕車運作行駛準確度。

依照Amnon Shashua說明，目前應用Mobileye技術的自駕車已經在全球繪製長度超過10億公里的地圖，並且以每天繪製超過800萬公里長度持續累加

車在全球已繪製了近10億公里的地圖，每天繪製超過800萬公里。

透過這樣的方式，Mobileye預期能讓車輛更容易記憶、理解可行駛道路範圍，同時也能加快讓共多自駕車能更正確在道路上行駛，而不會錯估路況而產生意外。

在今年年初時，Mobileye計畫在底特律、東京、上海、巴黎和紐約 (等相關法令通過)透過未配置隨行人員的新車測試自動地圖繪製應用模式，同時預期將能在更短時間內讓自駕車能在這些城市順利運作。

而為了讓自駕車能有更完整感知能力，Mobileye持續在地圖繪製、駕駛規範，以及感測元件精進，藉此形成自駕車必要發展項目，同時期望將此類技術成本壓低後，將能加速自駕車應用普及化，並且維持一定安全表現。

目前絕大多數的自駕車都是透過光達系統進行周遭環境掃描，讓自駕車運作系統能感知行駛過程的周遭情況，配合其他感測元件讓車輛系統能即時判斷路況，並且判斷是否減速，或是改道。

不過，車輛在運作時候會有不同環境條件改變，因此Mobileye希望藉由軟體定義方式即時改變光達掃描方式，藉此對應即時合適的自駕車運作模式。

在此次公布消息中，Mobileye宣布推出整合主動式及被動式雷射的矽光子光達系統單晶片，預期在2025年可應用在自駕車，並且透過SoC形式設計縮減佔用體積，藉此讓自駕車能以更簡單方式進行量產。

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