Sony揭曉Airpeak品牌第一款無人機產品 採四旋翼、下懸三軸穩定器設計

去年在CEATEC 2020宣布以「真實 (Reality)」、「即時 (Real Time)」及「遠距 (Remote)」形成的「3R」作為全新挑戰目標，並且規劃以全新Airpeak品牌打造專業空拍機產品之後，Sony在此次以線上形式呈現的CES 2021媒體日活動，正式揭曉Airpeak品牌第一款無人機產品，標榜成為業界可承載α相機的最小尺寸無人機。

Sony過去主要是與ZMP合資成立Aerosense公司，藉此投入無人機與無人車自動駕駛技術研發，因此在Airpeak品牌發展上也有一定基礎。不過，畢竟過往Sony並未專注在無人機產品設計，因此今年宣布推出第一款無人機產品也吸引不少市場關注。

而依照Sony先前說明，過去主要著重以人現地操作為主的拍攝應用發展，預期結合無人機應用，將使旗下影像技術應用能有全新發展機會，並且結合無人機打造全新拍攝創作體驗，甚至佈局安全監控、險峻環境研究等需求發展。

但目前在Airpeak品牌發展重點，顯然還是在與影像內容創作有比較深的結合，因此第一款無人機產品主要還是聚焦在專業內容製作，並且透過無人機可捕捉過往手持拍攝難以取得畫面效果，以及內容呈現方式，並且結合旗下α相機影像技術，讓使用者能更容易捕捉清晰畫面。

在無人機設計方面，Airpeak品牌第一款無人機採四旋翼設計，並且配合防撞桿設計避免無人機意外掉落時造成旋翼機構損壞，承載α相機的三軸穩定器則採用下懸方式配掛在無人機正下方，避免無人基本體造成拍攝角度遮擋問題。

同時，無人機在降落時會將防撞桿下降，並且作為腳架讓無人機可平穩停放，並且避免底部承載相機直接撞擊地面。

至於電池部分則裝載於無人機頂部，並且採可快速拆換設計，而無人機本身也搭載多組相機模組，其中包含可透過電腦視覺進行避障的應用模式。

在進一步說明中，Sony表示會在今年春季成立佈局專業攝影與影片拍攝的全新業務，並且計畫藉由Airpeak品牌無人機產品進行更多內容創作合作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》