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Intel展示Rocket Lake第11代Core S系列桌機處理器 預告Alder Lake即將來臨

聯合新聞網 / 楊又肇

如先前預告，Intel在此次CES 2021活動也預覽即將在今年第一季推出的第11代Core S系列桌機處理器 (代號Rocket Lake)，同時強調新款Core i9-11900K處理器將在每時脈週期指令數量比前一版處理器提升19%。

依照Intel說明，此次展示的Core i9-11900K處理器運作時脈可達5.3GHz，並且支援DDR4-3200記憶體，同樣支援PCIe 4.0與Xe顯示設計。而新款處理器依然可用於先前推出的400系列晶片組主機板，但Intel自然推薦搭配接下來準備推出的500系列晶片組主機板。

而代號Rocket Lake的第11代Core S系列桌機處理器，預期會是最後一款採14nm製程打造的Core系列處理器產品，預計今年下半年推出代號Alder Lake的第12代Core系列處理器，將會以10nm製程打造，其中將比照先前推出代號Lakefield處理器採用Golden Cove與Gracemont大小核混合架構設計，並且將採用強化版10nm SuperFin製程技術生產，藉此對應更高運算效能。

其他部分則預期支援LGA1700針腳設計、DDR5記憶體與PCIe 5.0連接埠，以及對應Intel 600系列晶片組。

在先前消息中更透露代號Alder Lake的處理器，最高將可對應16核心，其中將以「8組大核心+8組小核心」形式構成，但也會有僅有6組大核、未搭配小核的設計，整體最高熱設計功耗將會控制在150W以下。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Intel CES

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