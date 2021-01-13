Intel新款Core H35系列處理器 增加運作時脈可達5GHz的特別版本

Intel在此次CES 2021終於揭曉針對高效能運算需求打造的第11代Core H35系列筆電處理器，預計讓更多遊戲筆電運算效能提升，並且更進一步讓這些筆電設計可低於16mm厚度，甚至加入最高時脈可達5GHz的Core i7 Special Edition處理器。

接下來包含華碩、宏碁、微星、VAIO在內筆電廠商都會推出搭載第11代Core H35系列筆電處理器的筆電機種，同時Intel更預期今年上半年將會有超過40款筆電採用此系列處理器設計。

同時，相較去年推出代號Comet Lake的第10代Core H系列處理器，Intel表示此次推出的第11代Core H35系列筆電處理器，將可在效能提升約15%，甚至可藉由Core i7-11375H Special Edition處理器實現高達5GHz以上運作時脈表現。

而之所以以H35系列為稱，Intel表示此次推出的處理器熱設計功耗是以35W為基礎，相比過往規格採45W熱設計功耗，預期能更加省電。

另外，在顯示效能部分則整合Xe-LP設計，標榜能以70fps形式執行1080P遊戲內容，或是以流暢速度播放4K電影，但預期多數應用第11代Core H35系列筆電處理器的筆電機種，多半還是會額外搭載獨立顯示卡，藉此對應更高顯示效能表現。

其他部分，第11代Core H35系列筆電處理器也同樣支援DDR4 3200或LPDDR4/x 4266記憶體規格，以及對應PCIe 4.0傳輸埠。

至於針對希望在筆電機種實現桌機等級運算效能需求，Intel更預告將在今年第一季末推出新款八核心處理器，運作時脈最高可達5GHz，並且對應多達20通道的PCIe 4.0連接能力，同時也整合Intel Killer Wi-Fi 6E (Gig+)無線網路連接設計。

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