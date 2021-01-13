第11代Core系列處理器加入vPro安全技術 Intel公布EVO vPro、EVO Chromebook設計認證

在此次CES 2021中，Intel宣布在去年推出代號Tiger Lake的第11代Core系列處理器加入vPro設計，藉此讓新款處理器也能對應商用安全需求。此外，Intel也針對Google提出的Chromebook設計加入EVO設計認證，並且加入各項Intel設計技術，例如原生整合Thunderbolt、更快喚醒，以及更長電池續航力表現。

相較去年推出的第11代Core系列處理器，Intel此次宣布針對商用安全需求加入支援vPro設計版本，其中加入可阻止勒索軟體與加密挖礦攻擊的Hardware Shield防護技術，另外也能透過控制流程強化技術 (Control Flow Enforcement Technology)增加防護效果。

而本身設計則兼具代號Tiger Lake的第11代Core系列處理器設計特性，包含以Intel 10nm SuperFin製程技術生產，整合Iris Xe顯示設計與Wi-Fi 6/6E (Gig+)連接功能，同時也搭載Intel DL技術，強調可在人工智慧應用提高8倍效能，並且在內容創作與視訊編輯速度比前一代處理器提升2.3倍處理效能。

同時，如同Intel針對符合新設計規範的輕薄筆電提供EVO認證，在之後搭載支援vPro技術的第11代Core系列處理器應用機種，Intel則會提供EVO vPro認證。

至於針對先前符合Project Athena設計認證的Chromebook，在符合採用第11代Core系列處理器等條件下，Intel也會提供EVO設計認證，並且確保心款Chromebook同樣具備快速喚醒、長電池續航力表現，同時也能使用Thunderbolt、Clover Falls安全防護等設計功能。

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