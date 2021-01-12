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英特爾發表新處理器 逾500款PC、NB將採用

中央社 / 台北12日電

晶片大廠英特爾今天在美國消費性電子展（CES）發表4款新處理器系列，涵蓋商務、教育、行動與遊戲領域，整體市場將於2021年推出超過500款採用新處理器系列的筆記型電腦與桌上型電腦。

英特爾執行副總裁（Gregory Bryant）表示，藉由專注聚焦於核心產品和更廣泛的產品組合，英特爾在CES推出一系列領先產品，更多產品也將於今年問世。

針對商用環境，英特爾推出第11代Intel CorevPro平台，整合Intel Wi-Fi 6/6E （Gig+）技術，相較Wi-Fi 5，在辦公室環境可提供最高6倍快的上傳與下載速度，在家也可提供將近3倍快的速度。

英特爾還為商用筆電推出Intel Evo vPro平台，提供更好的回應能力、立即喚醒與電池續航力，預計將有超過60款新筆電於今年問世。

為了滿足學生族群需求，英特爾推出新款N系列Intel Pentium Silver與Celeron 處理器，採用英特爾10奈米架構設計，整體應用程式效能可提升35%，圖形效能提升幅度達78%。

針對遊戲市場，英特爾發表第11代Intel Core H系列筆電處理器，具備新PCIe Gen 4架構，可連結最新獨立式顯示卡提供低延遲。品牌廠宏碁、華碩、微星、Vaio於CES發表搭載第11代Intel Core H35系列處理器的新款超可攜式電競系統，接下來還有來自重要製造商夥伴、超過40款設計將於2021年上半年推出。

英特爾也提供第11代Intel Core S系列桌上型電腦處理器（代號Rocket Lake-S）及下一世代處理器（代號Alder Lake）產品搶先看，預計於2021年稍後上市。

英特爾 處理器 CES

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