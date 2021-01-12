三星人工智慧助使用者決定一週菜單 讓烹飪變更簡單

在此次CES 2021活動中，三星再次闡述如何藉由人工智慧技術改善生活，其中更包含藉由SmartThings Cooking協助使用者決定未來一週可以烹煮菜單。

由於規劃菜單必須考量細節相當繁瑣，因此經常讓不少負責烹煮家中飯菜的人傷透腦筋，而三星配合旗下Family Hub系列冰箱打造的SmartThings Cooking服務，則可透過人工智慧技術依照使用者需求決定未來一週菜單。

其中使用搭載Whisk Food AI技術的自動化Meal Planner功能，依照使用者偏好與希望菜單內容，自動規劃一周的菜單內容，並且可透過網路連動協助使用者從線上通路訂購必要食材，並且在訂購食材配送到家時通知使用者。

接下來，使用者即可按照規劃配合食譜進行烹調，甚至也能透過Family Hub系列冰箱的螢幕播放烹調教學影片，並且將諸如溫度、烹調時間等設定同步傳送到支援SmartThings連動的烹調設備，使用者僅需將食材放入烹調設備裡，並且按下按鍵進行烹煮，而不會有設定錯誤等情況。

除了應用在廚房烹飪，三星目前也將人工智慧技術應用在掃地機器人、洗衣機等產品，讓使用者能透過更簡單操作這些設備功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》