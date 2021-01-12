三星將更多人工智慧套用在掃地機器人、機器人

過去針對健康照護、空氣維護、零售等需求打造各類機器人與外骨骼機器人之後，三星在此次線上形式舉辦的CES 2021媒體日活動中，再次宣布推出多款機器人，其中包含可透過3D感測元件與光達更精準避開地上電線、小物的JetBot 90 AI+掃地機器人，以及可透過人工智慧技術學習使用者作息、提供日常生活輔助的Samsung Bot Care，更投入開發可協助打理家事、整理碗盤的Samsung Bot Handy。

相較過往推出的掃地機器人，JetBot 90 AI+不僅採用光達方式避開清掃路徑上的障礙物品，更可透過3D感測元件與前方攝影機以電腦視覺方式辨識物體，進而可更精準避開居家地板上的電線或小物，甚至也能針對曾經清掃路徑，卻再次被弄髒的地板重新清理。

同時，藉由SmartThings App連動，不僅能讓使用者透過手機即時監控，甚至也能搭配其他支援SmartThings的居家設備進行連動，例如在打掃地板過程，同時也會開啟空氣清淨器清理飄散在空中的懸浮粒子等應用模式。

而此次展示的Samsung Bot Care，則是定位居家生活輔助的使用模式，例如在目前因為疫情影響，必須在家工作情況下，機器人會適時提醒使用者不要過度久坐，或是在線上會議開始前告知，並且透過頂部螢幕讓使用者進行會議，甚至也會學習記憶使用者生活習慣，在居家生活裡提供適當協助。

至於此次展示的Samsung Bot Handy，則可透過電腦視覺識別，並且透過機器手臂以最佳角度、力道夾取物品，藉此協助使用者打理各類家事，例如拿取、移動物品，或是整理水槽裡的碗盤，並且將碗盤逐一放進洗碗機內清洗，甚至是夾取掃把清掃地板。

目前除了JetBot 90 AI+掃地機器人確定會在今年上半年進入美國市場銷售，包含Samsung Bot Care與Samsung Bot Handy都還是處於開發階段，但預期接下來會很快在市場應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》