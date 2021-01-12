LG透過虛擬角色「Reah Keem」介紹CES 2021發表新品

在此次CES 2021以線上形式展開的媒體日活動中，LG除了透露旗下以拉伸形式改變螢幕尺寸的手機Rollable，並且介紹新款OLED電視產品，更透過虛擬角色「Reah Keem」協助介紹新品。

「Reah Keem」是透過深度學習等人工智慧技術打造的虛擬角色，並且能以貼近自然形式進行自我介紹，並且說明LG新品特色。

相較LG此次以虛擬人物介紹旗下新品，三星在去年CES 2020期間由「STAR」實驗室展示的「NEON」虛擬人物，預期也會結合人工智慧技術提供貼近真實的自然互動體驗。

這樣的應用，預期將能分攤過往藉由人力提供的客服需求，同時更可藉由更擬真互動感受降低使用者對人工智慧技術的排斥感，同時也能降低過往科技給人的冰冷感受，甚至在未來更多以線上形式呈現的展會活動，將會有更多藉由虛擬人物與使用者互動情況。

不過，即便相比幾年前的3D人物擬真效果已經明顯進步許多，但從「Reah Keem」實際表現來看，顯然還是會有一些不真實感，顯示距離完全擬真互動模式，可能還有不少進步空間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》