LG採拉伸改變螢幕尺寸的新款Explorer系列手機 確定以Rollable為稱

去年揭曉採用上下兩層設計，並且可讓上層螢幕橫向翻轉的LG Wing時，LG也預告將推出採用可伸展螢幕設計的新款Explorer系列手機產品，而在此次CES 2021的線上媒體日活動中，更是在揭幕時更進一步透露此款手機具體外觀，同時也確認名稱就是LG Rollable。

不過，LG並未透露此款手機具體細節，以及預計上市時間與售價等資訊，但確定將會採用機身橫向拉伸方式擴大螢幕使用尺寸，同時在一般情況下則可當作一般手機使用。

預期LG接下來將會透過此款手機與三星推出的螢幕可凹折手機產品抗衡，同時更預期會持續推出採用不同思維設計的Explorer系列手機。

而目前包含OPPO、TCL也已經對外展示採相似設計思維的手機產品，而小米方面也有類似的手機設計，因此預期接下來在市場也會看見更多以拉伸形式改變螢幕尺寸的手機設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》