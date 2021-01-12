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三星可客製化設計的Bespoke系列冰箱加入新款4門設計 加入紫外線消毒設計
從2019年起率先在IFA展會公布Bespoke系列冰箱後，三星在此次CES 2021期間也宣布加入新款四門設計規格，並且提供更多客製化材質選項。
除了在冰箱門數、客製化選項增加，三星更在冰箱內整合注水壺與飲水機設計，並且比照同樣LG冰箱加入紫外線消毒設計，讓使用者能更安心引用冰箱製造飲水。
另外，在製冰功能部分，新款Bespoke系列冰箱可選擇方便添加於飲料內的細小冰塊，甚至方便喜愛咀嚼冰塊的人食用。
至於在材質方面，新款Bespoke系列冰箱提供鋼材、玻璃、消光材質選項，同時提供包含藏青、香檳金、黑色、白色、灰色、米色、粉色、天藍色、酒紅色等配色選項，讓使用者能依照家中裝潢配色組合。
配合先前推出上下雙門設計款式與可並排使用特性，三星也強調Bespoke系列冰箱可依照使用需求組合。
此次宣布將新款Bespoke系列冰箱帶進北美市場之餘，三星也透露將在今年擴大中東及北非市場，讓Bespoke系列冰箱可進入更多地區銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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