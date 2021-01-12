LG展示可放置床尾的升降透明OLED電視 能偵測睡眠品質與心率

在CES 2021期間，LG公布旗下以透明OLED螢幕打造的電視產品，並且能在不使用時放置於床尾收納，並且在半升起狀態下顯示使用者平均睡眠時間、睡眠品質、心率，以及當前時間等資訊，而螢幕全升起時則可作55吋電視使用。

▲LG透明度達40%且可上下升降的透明OLED電視

這款採用55吋設計的透明OLED螢幕，採用40%透明度設計，相比過往僅能以10%透明度呈現，在設計技術明顯提升許多，同時電視底座配合滾輪也能在室內隨意移動，側面也有把手方便使用者拉動電視。

不過，此款透明OLED螢幕的收納方式，並不像LG先前展示可捲曲收納的OLED電視，單純僅只是將透明OLED螢幕抬升、下降，並未以捲曲方式進行收納，因此收納後的本體看起來像是床尾板。

▲收納時仍可以露出部分顯示當前播放音樂歌曲名稱，以及播放狀態

▲螢幕採直上直下的升降機構設計

▲升為抬升時，可顯示使用者睡眠品質、平均睡眠時間，以及心率等資訊

▲收納時可像是床尾板般放置

由於整體透明度提高，LG預期未來將能創造更多透明OLED應用情境，例如先前已經提到可將透明OLED螢幕應用在車輛窗戶，藉此顯示到站資訊，或是顯示廣告內容等，另外也能應用在智慧車載系統，以及商店展示窗櫃等。

而除了LG，包含三星、Panasonic等廠商也開始投入透明OLED螢幕應用，因此在未來幾年內應該就會看見更多此類技術廣泛應用在日常生活。

▲將透明OLED螢幕用於車輛

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》