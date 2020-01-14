Xenoma打造e-skin居家服與睡衣 可記錄身體及睡眠數據、偵測意外跌倒

雖然不少智慧穿戴裝置標榜提供睡眠品質追蹤，但許多人在實際使用時，多半會在睡眠時候將手環、手錶裝置從手上取下，隔天醒來才會繼續配戴，導致睡眠追蹤功能往往不會被使用。而由Xenoma打造的e-skin，在此次CES 2020期間展示針對睡眠與休息使用衣著，則是分別結合睡眠品質追蹤、身體活動數據記錄，以及意外跌倒情況偵測功能。

另外也針對睡眠需求打造睡衣款式 分享 facebook

在2015年從東京大學創立，並且成為獨立運作公司的Xenoma，初期打造的e-skin式針對運動訓練所設計，而此次在CES 2020期間展示版本，則是針對居家穿著，或是睡眠穿著使用需求打造，更針對老年人居家看護需求增加跌倒偵測，讓設定連動手機可以即時獲得推播通知，避免老年人在家中摔倒或因為其他情況倒地，可能因為無法獲得即時協助而錯失最佳救護機會。

除了提供跌倒偵測功能，針對居家與睡眠使用的e-skin同樣提供身體運動數據記錄，以及睡眠品質追蹤功能，其中不僅能透過內建感測元件記錄身體運動數據，並且透過與手機、智慧喇叭等裝置連接，獲取運動建議，另外也能針對睡眠品質進行分析，一樣也會提供合適建議。

至於針對居家或睡眠使用的e-skin，將會區分不同版本，並且採用親膚、柔軟且可水洗材質 (必須先將可拆卸感測元件取下)，而Xenoma團隊也透露未來將會針對更多在地化使用需求，提供適合當地使用的衣服設計。

透過可拆卸的感測元件裝置記錄身體狀況，並且判斷是否意外摔倒 分享 facebook

居家服採用常見寬鬆套頭上衣與褲子的組合 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》