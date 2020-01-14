Moen新款智慧水龍頭 將可透過聲控精準調整出水量與水溫

過去針對居家用水數據分析打造應用產品的Moen，在此次CES 2020除了更新旗下Flo用水分析系統，更宣布推出支援聲控操作的智慧水龍頭「U」，讓使用者能直接透過語音助理方式操作水龍頭出水量，並且調整出水溫度。

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此次推出的智慧水龍頭，外型與一般彎管式水龍頭沒有什麼兩樣，本身也同樣能透過手動開關控制水龍頭出水量，或是切換冷、熱水。不過，藉由整合Google Assistant、Alexa在內數位助理服務，更可讓使用者直接以聲控方式操作水龍頭，而不必透過手動方式進行操作。

尤其在著手準備各類生鮮食材，不想將水龍頭弄髒，或是需要裝盛精準用水量的時候，即可透過數位助理連動方式控制精準出水量，或是控制水溫。

而此次另外更新的Flo用水分析系統，則是加入與額外感測元件連動設計，除了能持續統計家中用水數據，更能偵測家中水管是否漏水，即可快速透過app提醒使用者，並且同步將出水系統關閉。

其他更新部分，則是讓此次推出的智慧水龍頭與Flo用水分析系統使用app整合，並且能建立Moen網路服務，讓使用者能更輕易確認居家用水情況。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》