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Moen新款智慧水龍頭 將可透過聲控精準調整出水量與水溫

2020-01-14 08:58楊又肇

過去針對居家用水數據分析打造應用產品的Moen，在此次CES 2020除了更新旗下Flo用水分析系統，更宣布推出支援聲控操作的智慧水龍頭「U」，讓使用者能直接透過語音助理方式操作水龍頭出水量，並且調整出水溫度。

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此次推出的智慧水龍頭，外型與一般彎管式水龍頭沒有什麼兩樣，本身也同樣能透過手動開關控制水龍頭出水量，或是切換冷、熱水。不過，藉由整合Google Assistant、Alexa在內數位助理服務，更可讓使用者直接以聲控方式操作水龍頭，而不必透過手動方式進行操作。

尤其在著手準備各類生鮮食材，不想將水龍頭弄髒，或是需要裝盛精準用水量的時候，即可透過數位助理連動方式控制精準出水量，或是控制水溫。

而此次另外更新的Flo用水分析系統，則是加入與額外感測元件連動設計，除了能持續統計家中用水數據，更能偵測家中水管是否漏水，即可快速透過app提醒使用者，並且同步將出水系統關閉。

其他更新部分，則是讓此次推出的智慧水龍頭與Flo用水分析系統使用app整合，並且能建立Moen網路服務，讓使用者能更輕易確認居家用水情況。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

聲控漏水

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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