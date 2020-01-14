Kohler攜手Harman Kardon打造Alexa智慧喇叭 淋浴時更方便聆聽音樂高歌

美國衛浴品牌Kohler在此次CES 2020期間所展示的產品，其中包含結合亞馬遜Alexa數位助理服務的新款蓮蓬頭喇叭MOXIE。

Kohler打造的蓮蓬頭喇叭MOXIE 分享 facebook

繼去年推出搭載Alexa數位助理服務的智慧馬桶NUMI 2.0之後，Kohler此次在CES 2020展示的新款蓮蓬頭喇叭MOXIE，同樣也整合Alexa數位助理服務，本身更具備IP67等級防水，更與Harman Kardon合作調音。

而MOXIE將能藉由磁吸方式與蓮蓬頭接合安裝，一般未淋浴時也能當做一般喇叭使用，並且透過無線充電方式補充電力，內建電池續航力約可對應6-7小時連續播放時間。相比過去推出版本，新版MOXIE顯然方便許多，同時也能藉由Alexa整合多智慧應用，甚至連動各類物聯網裝置。

結合蓮蓬頭使用，本身具備IP67等級防水 分享 facebook

與蓮蓬頭分離後，即可當做一般喇叭使用 分享 facebook

之所以打造此款產品，Kohler表示有越來越多人會在淋浴過程中唱歌，因此透過此項產品將能讓更多人在淋浴過程更為盡興，同時也能讓使用者透過聲控方式切換播放歌曲，或是找到個人所需聆聽音樂，但喇叭本身依然搭載實體按鍵，讓使用者能更直覺點按操作。

MOXIE預計會以159美元價格上市銷售，而一對組合售價則是229美元。

去年宣布推出同樣搭載Alexa數位助理服務的智慧馬桶NUMI 2.0 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》