Cherry推出全新入門鍵軸Viola 標榜機構更簡單、更容易維修

德國鍵軸業者Cherry在此次CES 2020期間宣布推出全新鍵軸－Viola，標榜能以更少鍵軸零件，並且能維持一定操作手感，預計應用在50美元至100美元之間價位的入門等級鍵盤產品。

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依照Cherry說明，Viola採用可輕易拆換設計，即便其中一個鍵軸出現故障，使用者可以在幾秒鐘時間內將原本鍵軸拆除，並且換上全新鍵軸。而鍵帽也與一般鍵盤採用鍵帽相容，藉此讓鍵盤廠商能在不變更原本鍵帽設計情況下，讓使用者能有更多鍵軸選擇。

至於鍵軸敲擊手感部分，則是採用CrossLinear兩段式觸發設計，實際上有點接近紅軸直下直上的線性操作手感，但仍有些差異。而在使用壽命部分，Viola鍵軸則標榜可對應高達1億次的操作使用次數，相比過往強調旗下鍵軸使用壽命在5000萬或6000萬次的情況，顯然新款Viola鍵軸有更長使用壽命。

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此外，Cherry也將SMB LED照明設計套用在Viola鍵軸，透過透明機構讓鍵軸本身即可提供足夠照明效果，讓鍵帽顆印文字可以明亮呈現，甚至也能導入RGB燈光效果。

目前Cherry已經申請Viola鍵軸相關設計專利，同時也預期會在今年內陸續對外供貨，預期將由各個廠商開始推出採用Viola鍵軸設計的鍵盤產品。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》