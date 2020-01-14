動眼看／以靜態形式展示的Nikon D6 具體細節還要再等等

在此次CES 2020期間，Nikon除了揭曉主打錄影功能的D780，以及新款旅遊相機Coolpix P950，現場更實際以靜態形式展示去年宣布投入開發的全新全片幅旗艦機種D6。

分享 facebook

不過，相比Canon選擇在CES 2020期間正式揭曉旗下全新全片幅旗艦機種EOS 1DX Mark III，並且確定將在今年2月中旬上市，Nikon則僅選擇將全新全片幅旗艦機種D6以靜態形式放在展示櫃內呈現。

相較2016年推出的D5分別採用2080萬畫素感光元件、藉由Expeed 5影像處理器提供每秒12張連拍，以及在鎖定對焦時可達每秒14連拍表現，並且支援4K動態錄影功能，以及可直攀ISO 328000的感光度表現，預期接下來預計推出的D6將會超越上述規格。

同時，預期Nikon也會把全片幅無反機種Z7、Z6相關技術如人臉 (眼)追焦功能等技術移植到D6，藉此讓D6能有更上一層樓的拍攝體驗，另外也可能會整合此次揭曉D780錄影功能。

Nikon預期會在接下來的CP+ 2020期間公佈D6具體細節，並且與Canon EOS 1DX Mark III一較高下。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》