動眼看／Pundi X首款蒸汽龐克風格的區塊鏈手機「BOB」

由提供區塊鏈技術、交易平台的Pundi X所推出的自有區塊鏈手機XPhone，稍早確定以「BOB (Blok on Blok)」作為正式名稱，並且開放預訂之後，在此次CES 2020期間也對外展示手機實際盒裝。

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相比先前展示版本，正式版本的「BOB」加入更多科技風格，並且增加可客製化安裝配件，藉此打造個人風格，同時也符合區塊鏈以個人為中心的特性。

硬體仍維持採用Qualcomm Snapdragon 660處理器、6GB記憶體，儲存容量則增加至128GB，另外也採用指紋辨識器、4,97吋AMOLED螢幕，以及3300mAh電池容量，相機則分別搭載1600畫素視訊鏡頭與4800萬畫素主鏡頭，另外則保留3.5mm耳機孔。

而作業系統雖然基於Google Android 9.0版本，但採用支援區塊鏈技術應用的Function X OS，透過從螢幕左側邊緣往右滑過，即可快速將手機從一般Android作業系統環境切換到區塊鏈應用框架。

目前「BOB」將支援以BTC、ETH、NPXS、BNB、DGX、XEM、NPXSXEM、QTUM、FX在內數位貨幣付款預購，另外也支援DAI數位貨幣預訂，先前優惠售價為539美元，一般正式價格則是599美元。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》