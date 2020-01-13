Sony透露：PlayStation 5還有不少重要細節尚未公佈

在此次CES 2020中，Sony正式公布預計今年內推出的PlayStation 5正式採用縮寫與標準標誌用字設計。而在後續受訪時，索尼互動娛樂執行長Jim Ryan表示PlayStation 5仍有一些特別細節仍未對外公佈。

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不過，Jim Ryan依然賣關子避談這些尚未公佈的PlayStation 5特別細節。

在先前已經對外公佈消息裡，已經可以確認新機將會採用全新設計控制器，並且加入更細膩與支援觸覺感應的操作體驗，並且會加入向下相容PlayStation 4等舊平台遊戲作品功能與3D音效輸出，另外也會採用AMD新一代Ryzen處理器，以及客製款Navi顯示架構的Radeon GPU，分別可對應8K解析度影像穩定輸出，以及即時光影追跡效果，藉此呈現更真實畫面表現，而儲存元件則會改為SSD，維持採用Ultra HD藍光光碟作為遊戲存取媒介。

而就Jim Ryan的說法，目前尚未公佈的特別細節將會進一步吸引玩家目光，同時重要程度也與PlayStation 5預計採用全新硬體設計一樣重要。

同時，Jim Ryan也透露藉由PlayStation 5遊玩相同遊戲，將會帶來完全不同的遊玩體驗，其中包含透過新款控制器所產生細膩反饋手感，以及更多來自遊戲中的互動效果，幾乎是原本PlayStation平台無法比擬。

Sony預期會在今年上半年公佈PlayStation 5更進一步細節，同時預期會在今年聖誕節前後正式推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》