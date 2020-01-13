Sony打造可應用在平面螢幕、虛擬視覺裝置的3D立體視覺技術

在此次CES 2020中，Sony按照慣例地在現場展示旗下新款黑科技項目，在以「立體視覺技術 (Volumetric Visual Technology)」的設計中，透過人臉位置識別方式判斷眼睛視角，進而讓觀看者能獲得更真實立體視覺。

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相比過往的3D影像立體視覺呈現方式，Sony提出此項「立體視覺技術」將能呈現更真實的影像立體視覺效果，讓觀看者在一般平面螢幕上也能感受影像景深表現，甚至明顯感受細膩的光影變化。

由於過往必須配戴眼鏡，或是直接以雙眼觀看的3D影像立體視覺，通常需要在特定角度才能有最佳表現，對於實際應用多半無法帶來舒適體驗，雖然一度成為市場話題，卻也很快在市場發展趨勢中消逝。

而Sony提出此項「立體視覺技術」，實際上並非用來重建真實3D立體視覺，而是讓平面螢幕上所呈現影像內容更有真實光影感受，並且配合即時人臉識別判斷最佳觀看角度，進而在人眼形成最佳影像光影表現。

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此項技術將不侷限應用在平面影像，依照Sony方面解釋，未來也有機會套用在擴增實境及虛擬實境影像，藉此讓這些虛擬視覺影像可以有更真實表現，而不會像現行技術呈現效果不夠真實。而對應內容，可以透過目前常見的Unity引擎技術打造，對於開發者而言不會有太大難度。

不過，此項技術畢竟仍處於研究階段，依然有不少地方必須再做改善。例如因為必須配合是別人臉位置，因此現階段仍僅能限制識別一人，無法同時對應複數以上人數，另外也還是有識別距離與角度上的限制，不管太近、太遠，甚至偏離人臉識別範圍就會讓影像呈現效果產生偏差。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》