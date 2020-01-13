L’Oreal針對每日肌膚保養、美妝需求 打造懶人裝置

過去在旗下美妝、保養導入不少科技應用的L'Oreal (萊雅)，此次於CES 2020期間展示旗下名為「Perso」的 懶人 個人智慧美妝及保養裝置，藉由人工智慧技術讓使用者能快速完成上妝與肌膚保養。

L'Oreal針對快速保養肌膚、保溼與上唇色需求打造名為「Perso」個人智慧美妝裝置 分享 facebook

依照L'Oreal說明，由於肌膚保養與化妝幾乎佔去多數女性每天不少時間，對於忙碌的上班族而言，如果能夠更縮減此類時間挪作休息，或是讓自己出門時間較不匆忙的話，或許就能讓心情紓緩一些，進而能釋放更多壓力。

因此，在此次推出名為「Perso」的個人美妝及保養手持裝置，便是透過旗下人臉識別技術，藉由人工智慧分析臉部所呈現氣色、膚質狀態，並且配合自家保養品牌、美妝品牌產品，分別針對肌膚保養、底妝，以及唇色做出最佳組合，同時也能依據每天氣候環境變化與個人客製化需求作調整。

此項產品同樣基於L'Oreal過去多年經營美妝產品，並且累積諸多客戶臉部保養數據，藉此作為人工智慧技術學習基礎，進而可分析各類膚質狀況應該使用旗下哪些產品保養或修復，同時也能透過臉型分析最佳唇色，甚至配合每天使用更可針對個人膚質狀況精進最佳保養組合。

「Perso」預計在初期先推出可對應三合一肌膚保養需求，未來則會接續推出對應保溼、唇色提供最佳組合版本。而就L'Oreal表示，未來也會持續針對不同保養及美妝需求提供最佳組合，甚至可以透過人工智慧預測肌膚保養表現曲線，藉此讓使用者更有信心作好基礎保養。

而配合「Perso」使用需求，L'Oreal也會針對此類產品持續提供卡匣式補充包，使用者可以透過感應補充包上的NFC標籤資料，讓「Perso」同步目前使用保養品或美妝產品資訊，同時用量將盡之前也會透過手機app通知使用者，並且能直接透過手機訂購補充包。

針對不同唇色，分別提供不同色系組合，同時也能依照個人需求進行混色 分享 facebook

針對個人臉型分析決定合適唇色 分享 facebook

依照個人需求進行微調 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》