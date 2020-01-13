柔宇展示第二代柔記手寫應用方案 真實筆觸內容轉數位、同步更方便

相較去年展示旗下螢幕可凹折手機設計方案，柔宇在此次CES 2020展示旗下第二代柔記 (RoWrite)手寫應用方案，其中透過軟性觸控層搭配手寫筆感應方式，藉此達成讓使用者可將筆記內容同步至手機或平板裝置的目的。

柔宇推出的第二代柔記手寫應用方案 分享 facebook

第二代柔記手寫應用方案，跟第一代設計採手寫板的模式，反而是採用將軟性感應觸控層放進皮革筆記本套內，使用者可將一般筆記本、紙張放在皮革筆記本套上層，接著就能將書寫在筆記本或紙張上的內容，配合app同步至手機或平板存放。

當然，要實現將手寫筆跡轉換成數位內容，自然還是要配合可對應的手寫筆。依照柔宇說明，配合此設計方案的手寫筆其實跟一般墨水筆沒有使用上的差異，但是在筆內放置壓力偵測，透過與筆記本套內的觸控層感應連動，即可記錄使用者手寫筆跡，甚至可以還原真實筆觸。

在此設計方案中，柔宇表示最大可感應距離為1.5公分，因此一般筆記本其實都能對應此設計方案使用，但如果厚度超過的話，難免就無法順利感應。此外，若放置在筆記本套上的書寫材質會產生感應干擾的話 (例如帶有金屬材質)，實際上也會影響手寫內容識別結果。

目前柔宇已經準備讓第二代柔記手寫應用方案進入市場銷售，預計最快會在今年第一季正式推出。此外，柔宇也表示計畫對外授權此設計方案，未來或許可以看見更多類似應用出現在各個生活場景。

可使用一般筆記本、紙張進行書寫，同時將筆跡轉為數位內容，並且同步至手機或平板存放 分享 facebook

手寫筆跡可以細膩還原，並且快速同步 分享 facebook

內建電池 分享 facebook

上方電源開關 分享 facebook

底部USB-C充電孔 分享 facebook

外觀其實與一般筆記本套沒有不同 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》