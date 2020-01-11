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變得更環保！與元太電子紙合作智慧包裝「The Box」 可隨時追蹤寄送狀態、

2020-01-11 15:20楊又肇

與元太科技 (E Ink)合作電子紙技術的LivingPackets，在此次CES 2020期間展示的智慧包裝「The Box」，強調是一款可重複利用高達1000次，同時更可藉由內建網路傳遞包裹溫度、濕度，以及運送過程受震盪情況，同時也有利於包裹透過連網即時追蹤。

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LivingPackets表示，由於目前包裹運輸需求日益增長，光是每年就有超過10億顆樹木因為物流包裝需求而被砍伐，而這些被用於做成紙箱、包裝紙的材質回收比例遠低於製作時的數量，造成地球上的樹木數量持續下降，縱使有不少環保團體致力增加樹木數量，但依然趕不上砍伐速度。

藉由希望減少樹木被砍伐的想法，LivingPackets所打造的智慧包裝「The Box」，本身是以環保材質打造，並未使用任何木材纖維材質，同時也是以節能方式製作。在實際使用之後，「The Box」不僅能回收持續利用達1000次左右，在存放過程更可透過平攤減少佔用空間。

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而在智慧應用方面，則是與元太科技旗下電子紙技術合作，透過可重複更改顯示的電子紙標籤標示貨品寄送資訊，一旦貨品送達收件者手中時，即可透過內建按鈕將原本顯示內容重置，並且能重複寫入寄送資訊，進而達成重複使用目的。

同時，由於電子紙具備長時間使用、極低耗電特性，加上簡易連網同步功能還可以同步包裹所處環境溫、濕度，或是包裹本身是否受到明顯震盪、衝擊，讓電子紙標籤可以透過連網同步功能，將包裹即時狀態分享至物流管理系統，同時也能確保包裹寄送狀態。

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不過，目前「The Box」還是有一定使用上的挑戰，例如包裹收件者是否能順利維持「The Box」完好，以及如何讓物流業者更有效且順利回收「The Box」，甚至針對不同尺寸寄送物品是否能提供足夠的包裝尺寸，顯然都是「The Box」可能會面臨挑戰。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

CES環保

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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