AMD執行長強調今年揭曉Zen 3架構處理器 與支援即時光影追跡Navi顯示卡

雖然在CES 2020期間並未預覽Zen 3架構及支援即時光影追跡技術的顯示卡等消息，但AMD執行長蘇姿豐 (Lisa Su)在後續接受訪談時表示，確定將會在今年內公布Zen 3架構處理器，同時也會在今年內公布具備即時光影追跡技術的新款顯示卡，同時更透露將會推出高階Navi架構顯示卡，而未來Navi架構GPU也會應用在新款APU設計。

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依照蘇姿豐透露說法，預期Zen 3最快將會在今年Computex 2020期間亮相，而預期支援即時光影追跡技術的Navi架構顯示卡，至少會在今年E3 2020以前對外公布，同時也預期會應用在新款次世代主機，亦即預計今年年底準備推出的Xbox Series X，以及PlayStation 5。

另外，採用Navi架構設計的高階顯示卡產品也會在今年內推出，而Navi顯示架構未來也會整合在APU產品內，只是預期要等後續才會有更進一步消息。至於桌機版APU推行時間則尚未確認，但預期也會是在今年上半年。

至於針對目前台積電7nm製程產能有限情況，蘇姿豐則強調預期會隨著時間改善，認為現階段僅只是過渡時期，同時也認為採用更小製程將能實現在原有處理器面積增加更多電晶體密度，藉此帶動更大運算效能。

而對於目前市場越來越多趨勢轉向Arm及開源架構的RISC-V，蘇姿豐則認為現行高效能處理器依然是以x86架構有利，因此現行還是會以此架構設計發展為主，但是本身在Arm、RISC-V架構也有部分參與合作，因此並不擔心此類發展是否影響自身市場布局。

以目前來看，Zen 3架構將會以7nm+製程打造，相比前一代Zen 2架構將有更高運算效能，而新款Navi高階顯示卡預期會換上新一代RDNA顯示架構，預期會在今年Computex 2020或E3 2020期間公布，並且目標鎖定與NVIDIA GeForce RTX系列顯示卡抗衡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》