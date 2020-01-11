訪談／Intel強調PC不死 但「關愛會分散到不同產品」

在此次CES 2020期間，Intel宣布準備推行效能款H系列筆電處理器，以及第一款採用未鎖頻Core i9規格處理器，並且搭載獨立顯示卡設計的NUC機種「Ghost Canyon NUC」，另外也預告預計今年內即將登場的「Tiger Lake」處理器與Xe架構設計顯示卡，但也強調目前在桌機在內運算產品發展布局相當俱全。

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面對AMD今年在CES 2020以新款桌機處理器，以及新款顯示卡作為發表主軸，甚至在效能帳面數據明顯跟上Intel旗下產品的威脅，Intel在今年CES 2020展會活動上則是聚焦在筆電類產品應用，甚至強調Project Athena設計產品發展規劃，並且提出螢幕可凹折筆電與雙面螢幕筆電設計發展想法。

而就Intel客戶運算事業群副總裁暨電競部門總經理Frank Soqui接受訪談時表示，認為雖然目前市場使用需求確實逐漸以筆電產品為重，甚至有更多使用需求移轉到手機或平板，但使用者最終還是會透過PC裝置完成個人使用需求，甚至有更多人還是會透過桌機遊玩遊戲，因此並不認為PC市場會走入末路。

PC不會走上末路

同時，Frank Soqui也說明即便此次公佈內容是以筆電產品居多，甚至不少重心放在Project Athena設計產品，並不代表Intel將會降低桌機產品發展比重。

以觀看影音內容為例，Frank Soqui說明雖然目前透過手機、平板可以輕易透過app觀看Netflix等串流影音內容，但是在家裡主要還是會透過大尺寸電視進行觀看。回到PC產品使用模式來看，使用者同樣可以透過手機、平板，甚至筆電或家用主機遊玩遊戲，但如果要獲得更好遊戲效能與內容體驗，桌機還是會有其存在必要性。

因此即便使用模式改變影響市場銷售，實際上還是不會影響整個PC市場發展，只是使用者在一天中的使用需求會被分散到更多裝置。

Frank Soqui打趣表示，就像一個人擁有眾多孩子，可能會因為一些因素將關愛分散在各個孩子身上，甚至可能因為某些因素而在特定時間特別關愛其中一個孩子，但對於每個孩子的基本關愛其實都不會改變。

就Intel的立場而言，自然也是會依照市場需求打造不同運算產品，並且在不同時期與市場溝通特定產品細節，但並不代表未來是否準備放棄特定產品發展，或是讓特定產品發展比重減少，只要對市場發展有利，基本上都會持續投資研發。

Intel客戶運算事業群副總裁暨電競部門總經理Frank Soqui 分享 facebook

核心數量並非一切

另外，對於Intel處理器產品開始往更多核心數量發展，Frank Soqui則表示如果市場有需求，或是增加核心數量可以帶動更好運算效能，甚至願意讓核心數量增加至1000組，只是從現實使用層面來看，並非只是一昧使處理器核心數量增加，而是在運算效能與使用需求之間取得平衡。

Frank Soqui說明，相比核心數量上的增加，Intel更重視處理器核心架構、軟體技術，以及實際使用需求等方面的「平衡」，例如針對遊戲使用需求的效能提昇就會以運作時脈、快取與核心架構設計為重，而針對內容創作者、數據研究分析等使用需求，反而會著重核心數量配置應用，因為在遊戲內容並非一昧增加核心數量就能提昇效能，更重要的還是與遊戲引擎等軟體相容，才能發揮更高執行效率。

而針對需要大量編解碼，或是執行多工運算需求的情況，多核心設計確實可以帶來更好運算效益，但是藉由DL Boost等技術加持，其實更可有效率提昇運算表現，因此並不認為一昧增加核心數量就能提高運算效能。

回到增加核心數量的想法，Frank Soqui認為確實核心數量相當重要，但並非代表處理器的一切。

螢幕可凹折筆電、雙螢幕筆電是全新嘗試

對於此次隨著「Tiger Lake」處理器預告一同亮相的螢幕可凹折筆電，以及過去一、二年間提及的雙螢幕筆電設計，Frank Soqui認為Intel並非以此創造全新話題，而是在發展規劃中依循市場想法建構此項產品，同時也預期能作為日後發展產品類別之一。

如同過去讓筆電從傳統掀蓋設計走向不同的2合1形式，並且成為市場使用主流，同時也改變傳統使用筆電方式，未來螢幕可凹折筆電，以及雙螢幕筆電或許又能再次改變市場使用需求，甚至創造全新發展機會。

甚至從此次展示各類NUC設計，或是由Dell旗下電競品牌Alienware所展示概念設計「Project UFO」，其實都呈現Intel旗下處理器應用可能性。而從「Tiger Lake」處理器現行展示運算表現，以及代號「DS1」的Xe架構顯示卡呈現效能，或許更顯示接下來的桌機產品運算效能表現將更令人期待。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》