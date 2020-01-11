訪談／CES不談天璣 聯發科擴大「8K+5G」電視與智慧物聯網應用範疇

雖然具體說明天璣800系列處理器細節，但聯發科在此次CES 2020期間展示內容，主要還是聚焦在智慧家庭、智慧聯網裝置與車載系統領域應用產品。而在接受訪談時，聯發科副總經理暨智能家庭事業群總經理張豫臺，以及資深副總經理暨智慧裝置事業群總經理游人傑分別說明接下來在5G網路市場布局想法。

此次CES 2020期間，聯發科主要以各類物聯網應用展示為重 分享 facebook

針對接下來的智慧電視發展，張豫臺表示聯發科也會針對8K電視產品提供相關處理器產品，藉此銜接過往旗下處理器產品在電視市場佔據優勢，此外也會因應5G網路市場發展，將會開始讓電視產品也能銜接5G聯網應用。

依照張豫臺說明，雖然一般家中連網電視確實都會以Wi-Fi方式連接，似乎沒有必要直接與5G網路串接。但從網路基礎架構配置，以及未來越來越多網路內容需要更高傳輸頻寬情況來看，讓未來電視產品能直接串接5G網路，實際上對於內容業者與網路服務業者會更加有利。

原因在於傳統上透過Wi-Fi網路傳輸頻寬仍有侷限，加上家裡建置的Wi-Fi網路可能還要同時負責居家物聯網，以及諸多聯網裝置使用上網需求，實際上可以分配給連網電視使用頻寬可能所剩不多，若是要順利串接更高頻寬內容的話，是必要改變現有網路設備，甚至現行網路基礎架構都必須面臨改變。

因此對於網路服務業者而言，直接透過5G網路傳輸高頻寬數據內容，將會是更簡單的網路佈建方式，而對於內容業者則更有利於擴展旗下服務項目，不用受限現有Wi-Fi網路架構限制。

目前包含華為、康佳在內業者都已經構思將行動網路連接能力與電視產品結合，聯發科預期也會持續擴大此類應用發展。

聯發科副總經理暨智能家庭事業群總經理張豫臺 (右)，以及資深副總經理暨智慧裝置事業群總經理游人傑 (左) 分享 facebook

5G連網只是未來電視其中一項應用

不過，隨著現有Wi-Fi 6標準產品持續推行，張豫臺也認為未來電視在Wi-Fi無線網路技術標準也會跟進升級，同時網通設備業者也會推出符合新技術標準的應用產品，因此將5G網路與電視產品結合，其實是額外提供一個連接選項，讓使用者能透過電視獲得更好觀看體驗。

而在使電視連網能力提昇之餘，張豫臺也強調未來將會持續將更多智慧應用功能整合進電視產品，例如目前應用在智慧螢幕、智慧喇叭的麥克風與聲音輸出功能，藉此讓電視能隨時聆聽使用者透過口語發出操作指令，同時能在更短時間內做出正確回應，並且讓電視聲音輸出表現更好。

另外，包含人工智慧技術結合，或是加入新數據壓縮技術也都會是未來發展重點，藉此因應逐漸成為市場主流的串流影音技術應用發展趨勢，例如在串流遊戲服務應用中，除了服務端針對內容應用最佳化調整，預期聯發科也能透過處理器端的人工智慧與編解碼技術，使得需要更快操作反應速度表現的串流遊戲體驗可以更為流暢。

同時，張豫臺也認為未來電視依然會成為居家環境的生活資訊中心，因此與物聯網之間的連接關係也變得更加重要，而這也是聯發科目前較為有利的發展優勢。

電視依然是居家連網重要平台，因此也是聯發科重點布局產品 分享 facebook

以自身優勢打入物聯網領域發展

除了連網電視產品發展，游人傑不僅說明聯發科目前在5G網路技術發展投資，更說明持續跟進投資諸如Wi-Fi 6在內新網路技術。另外在邊緣運算應用方面，更持續與Google合作包含Coral開發板在內項目，甚至也針對車聯網擴大布局。

游人傑表示，過去除了在聯網電視、智慧喇叭等產品持續與Google合作，目前合作項目也包含針對邊緣運算透過Edge TPU進行加速應用的Coral開發板設計，藉此讓更多佈署在聯網終端的裝置，可以藉由運算加速方式預先完成前期數據蒐集、處理，同時也能透過Google雲端服務進行協同運算。

在未來5G聯網應用中，游人傑預期聯發科旗下處理器產品將可套用在更多聯網裝置，同時也預期在電視、智慧喇叭、智慧顯示器會有更多發展空間。

與Google合作Coral開發板，預期讓聯發科在邊緣運算應用能有更廣泛布局 分享 facebook

暫時還不會踏入全自動駕駛車應用領域

至於在車聯網方面，游人傑表示目前聯發科傾向以現有擅長領域投入發展，亦即本身在車載系統與網路連接技術應用產品。

例如在數位座艙 (e-cockpit)應用部分，聯發科技術優勢在於車載娛樂系統設計，不僅能讓未來車載系統變得更容易使用，同時也能配合多組螢幕輸出提供更充足的車輛行駛相關資訊，更能滿足諸如語音聲控等直覺操作體驗，而諸如疲勞駕駛等主動防備功能也會整合在相關設計內。

另外，針對車輛主動行駛防禦部分，聯發科目前也將毫米波 (mmWave)套用在車輛設計，不僅相比過往透過超音波等技術達成無需在車輛鑽孔配置，更可快速偵測長達25公尺距離可能靠近車輛物體，藉此讓車載系統判斷是否必須發出警告，讓駕駛預先作好準備。

而藉由相關應用技術堆疊，聯發科也預期能夠對應Level 2+以上的自駕車系統運作需求，甚至配合全新可隱藏在車內天線設計，更可確保未來車輛內部聯網通暢，同時也能阻絕外來惡意駭入攻擊，讓自動駕駛或進階車輛輔助系統能透過常時網路連接，確保行車時的安全。

但以目前聯發科的規劃，暫時還不會以自身處理器建造對應全自動駕駛系統設計，主要還是鎖定進階車輛輔助系統布局為優先，並且透過與手機處理器相關技術，如相機影像處理能力、影像識別功能，以及5G連網技術整合，藉此提昇使用者在車輛操作駕駛過程的便利與安全體驗。

整合毫米波應用的模組設計，讓車輛可以直接在不開孔情況下，分別安裝在車輛以塑膠等材質打造的前後保險桿，或是車門上的手把內，藉此協助車載系統識別25公尺範圍內靠近車輛的物件，並且判斷是否需做警示，或是協助降低行進車速 分享 facebook

針對車載系統扮演重要安全防護角色的攝影鏡頭，聯發科透過整合前期運算與連網功能設計，讓相機系統可以配合網路連接更快完成影像識別運算，同時也能降低車載系統整體運算負載，以及透過單一渠道傳遞運算資訊的反應延遲問題 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》