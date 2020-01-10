CES秀監視科技 引發侵犯隱私權疑慮

今年消費性電子展業者展出的監視科技產品。 美聯社 分享 facebook

在10日落幕的拉斯維加斯消費性電子展(CES)，今年展出許多監視科技產品，這些監視追蹤設備雖然能為人類生活帶來便利和樂趣，但同時也可以做為強大的監控工具，因此引發侵犯隱私權的疑慮。

今年以「智慧居家」和「智慧城市」為主題的展覽展出各種監視設備，有些裝置甚至能進一步分析人類的行為，包含裝置在車上儀表板的「動眼追蹤」系統，追蹤人們開車時的眼神，預防車輛行進間駕駛失神；還有「快速DNA」追溯科技，利用口腔黏膜就可以快速辨識受測者身分。

非營利的「電子邊疆基金會」(EFF)執行主任辛蒂‧康恩(Cindy Cohn)說：「近日來消費性電子產品有許多不幸的消息傳出，但很多都是來自有心人士的炒作。」

監視器製造公司Amaryllo總裁楊馬克(Marcus Yang)就說，和其他價格相對便宜的設備相比，他必須耗費更多精力才能說服消費者多花一點錢，購買有提供點到點加密快速處理服務的監控設備，來提升安全保障。

楊馬克又說：「民眾只想看到更新穎的科技產品，他們只想盯著攝影機然後猜這些設備有什麼功能」；然而楊馬克表示，在一連串侵犯隱私和安全漏洞的疑慮開始受到關注後，他期待將有所改變，因為監管人士最終必須評估監視科技在安全顧慮面存在的必要性。

日前被亞馬遜(Amazon)收購的智慧門鈴製造商Ring，在這次活動中也展示居家安全產品Ring House，其產品先前傳出遭駭客入侵系統而迫害孩童隱私，又因和警方合作的爭議不斷，受到議員和隱私權提倡人士的大力批評。

該公司表示，未來拒絕配合警方提供監視器畫面，並宣布已將監視器的控制系統更新，客戶即可從設備中的隱私設定做調整。