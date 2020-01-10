動眼看／搭載「Tiger Lake」處理器 以及獨立Xe顯示卡「DS1」的筆電原型設計

在CES 2020展前活動預告將會在今年推出代號「Tiger Lake」的新一代Core i系列處理器之後，Intel更在後續展區以搭載此款處理器的筆電展示遊戲執行效能，其中更包含搭載代號「DG1」的獨立顯示卡筆電。

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相比標榜代號「Ice Lake」、以10nm製程打造的第10代Core i處理器的筆電產品，可以順利運作穩定1080P畫質遊戲的表現，Intel表示整合Xe顯示架構的「Tiger Lake」處理器，將能更穩定第執行1080P@60fps畫面表現遊戲。

而在此次展示內容中，Intel更同步展示一款搭載獨立Xe架構顯示卡「DS1」，同時也搭載「Tiger Lake」處理器的筆電設計，其中更標榜能帶來更高運算效能。

採用整合Xe顯示架構的「Tiger Lake」處理器，並且以《機甲爭霸戰5：傭兵 (MechWarrior 5: Mercenaries)》作為示範的筆電原型設計 分享 facebook

由和碩打造，同樣搭載「Tiger Lake」處理器，但額外採用Xe架構獨立顯示卡「DS1」的筆電原型設計 分享 facebook

但在實際體驗結果中，整合Xe顯示架構的「Tiger Lake」處理器在遊戲畫面較為複雜，或是筆電記憶體佔用比例較高時，多少還是會出現畫面延遲情況。不過，在實際畫面細節、光影特效表現，確實感覺比Gen 11整合顯示卡進步許多，意味未來將會有更多筆電可在輕便與效能表現之間取得平衡。

在過去布局裡，Intel一直都想要讓處理器的顯示效能提昇，但相比AMD陣容以APU形式結合旗下Radeon顯示架構的作法，難免還是無法超越，僅能仰賴與NVIDIA合作採用獨立顯示卡配置，藉此提昇筆電整體運算顯示效能。

雖然先前曾與AMD短暫合作整合Radeon顯示卡的G系列處理器，但最終仍無法順利讓整體熱功耗降低，加上後續轉向開發自有Xe顯示架構設計，使得Intel決定放棄此項僅短命發展的處理器產品。

Intel預期會在今年6月於Computex 2020宣布正式推出時間，應該最快會在今年IFA 2020前後應用在市售筆電機種，另外也會針對桌機推出對應處理器規格。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》