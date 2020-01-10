Intel確認Xe顯示架構至少三種應用面向 首波公版設計將開放軟體業者測試

稍早在CES 2020期間透露將於今年內推出代號「Tiger Lake」的新一代Core i處理器，同時也說明將會整合Xe顯示架構，藉此提昇處理器本身的顯示運算能力，同時也能作為未來處理器端的人工智慧運算加速，另外更實際展示搭載「Tiger Lake」處理器的筆電，以及額外配置以Xe架構打造獨立顯示卡「DG1」的筆電在遊戲內容實際運算表現。

而在後續以小型工作坊形式舉辦的預覽活動中，Intel更證實Xe顯示架構將針對不同使用面向提供三種架構版本設計，同時也實際展示將針對開發者提供的公版設計，預期讓更多軟體、服務及應用內容能相容Xe顯示架構運算。

分享 facebook

雖然未能有機會實際詢問更進一步有關Xe顯示架構的疑問，但後續還是有獲得一些細節內容上的說明。

如同NVIDIA、AMD在顯示卡布局，Intel也會針對不同裝置、運算需求提供不同版本的顯示卡設計。

以目前公布內容顯示，Intel將會把Xe顯示架構區分為「LP」、「HP」與「HPC」三個等級，但基本上都是維持相同顯示架構設計。

分享 facebook

其中「LP」將會一般消費市場使用需求，分別包含遊戲 (gaming)、主流筆電 (PC mobile)，以及輕薄筆電 (ultra mobile)，而「HP」則會針對媒體轉碼分析 (media transcode analytic)、工作站 (workstation)使用需求打造。

至於「HPC」部分，則是會鎖定超算 (hpc / exascale)、深度學習/訓練 (DL / training)，以及雲端GFX伺服器應用打造，預期與目前Intel將顯示卡應用在雲端協同運算的發展策略會有一定程度合併。

而從此次透露「Tiger Lake」處理器相關內容判斷，顯然Xe顯示架構也會區分整合在處理器內，以及應用在獨立顯示卡產品內兩種版本，同時也預期兩種版本自然會在顯示核心數量、記憶體配置，甚至在架構設計上都會有所差異，藉此對應不同顯示運算使用需求。

不過，關於詳細細節方面，Intel暫時還沒有更具體消息公布，但確定Xe顯示架構首波將會應用在消費市場，而不會先鎖定高階商用市場，或是雲端運算加速使用。

分享 facebook

分享 facebook

在接下來的市場策略，Intel表示將會繼續透過「Odyssey」形式活動持續對外溝通旗下顯示卡產品，並且藉由Intel Graphics Command Center軟體更新讓顯示卡效能持續提昇，並且加入全新應用功能，另外更會透過諸如Reddit論壇網站等方式與線上社群互動，藉此連結更多實際使用意見。

此外，Intel也說明將針對軟體開發者提供代號「DG1」的公版設計顯示卡，預期讓更多軟體業者、服務內容業者，甚至遊戲開發商先行預覽，藉此讓旗下軟體、服務與遊戲在內數位內容能與新款Xe架構顯示卡產生更高相容，同時也能發揮更好運算效能。

分享 facebook

Intel預計會在今年公布更多有關「Tiger Lake」處理器細節，同時也預期會接續公布Xe顯示架構更多內容，或許在接下來的GDC 2020期間也會有更多消息公布。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》