動眼看／三星打造「智慧人類」NEON 肢體語言比你想像還要真實

事實上，由三星「STAR」實驗室打造的「智慧人類」項目NEON，與目前三星推行產品並未有直接關連，本身主要是以實驗性質推行的發展項目。在此次CES 2020中，NEON是以獨立攤位形式進行展示，並且由團隊成員對外介紹，除了希望透過展出內容蒐集反饋意見，同時也預期藉此尋求更大合作機會。

分享 facebook

依照NEON團隊成員說明，NEON項目發展目的並非為了打造全新數位助理服務，因此並不會取代三星現有Bixby發展，而是藉由持續提供數據進行訓練，讓系統能學習如何讓表現更像人類，並且增加互動時的真實感。

在相關解釋裡，強調雖然目前電腦特效已經能創造相當逼真的影像內容，但是在一些細節表現依然無法詮釋人類自然肢體語言所傳達活靈活現感受。而藉由旗下CORE R3技術，NEON團隊希望能讓虛擬人像不僅能有更真實的肢體語言表現，更能在毫秒過程中做出自然反應，僅而讓虛擬人像在與真實人類互動可以更有真實感。

同時，NEON所產生人像、肢體動作，基本上都是從現實生活取得資訊進行訓練，而NEON團隊也強調所有數據內容取用均符合隱私規範，目前累積數據量已經能夠「建造」不同年齡、人種、性別等人像。此外在人像所穿著衣物、配件，其實也是從真實世界取得數據進行訓練，並且讓系統能自動生成，同時以自然光影、皺折等變化呈現，甚至也能進一步模擬真實物理反應效果。

而未來應用中，NEON預期可以廣泛應用在各類人機互動介面，並且提供更真實的互動模式，甚至在每一次互動都會有不同反應情緒與動作，讓人會有與「活在螢幕內的人」進行互動錯覺。

除了應用在人機互動介面，NEON自然也能應用在電影、遊戲等內容，甚至未來在人工智慧技術更為進步之後，NEON也能成為許多人隨時聊天談心的「好朋友」，或是讓已故歌手再次登上舞台詮釋經典歌曲。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》