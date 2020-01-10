藍牙技術聯盟提出功耗更低、可分享音訊的LE Audio標準 也能應用在大眾廣播

藍牙技術聯盟在CES 2020推出全新藍牙音訊技術標準LE Audio，除了藉由LC3編解碼技術以低功耗形式傳輸高品質音訊，更納入音訊共享功能，並且針對聽障者使用藍牙助聽器加入更好支援性。

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在此次提出的藍牙音訊技術標準LE Audio中，藍牙技術聯盟將以更高壓縮率的LC3編解碼技術降低傳輸功耗，藉此讓藍牙音訊裝置能有更長電池使用續航表現，並且能對應更高聲音訊號傳輸量，進而讓透過藍牙技術傳遞聲音品質提昇。

除此之外，透過多重串流音訊 (Multi-Stream Audio)功能更可打破過往單一藍牙裝置僅能與最多兩組裝置配對連接限制，甚至可允許多台裝置連入相同音訊來源設備，藉此達成藍牙音訊共享目的。

而藉由藉由串接多個裝置的應用模式中，更能允許真無線耳機以左右聲道獨立配對連接，藉此提供更穩定音訊傳輸效果。其他應用，則包含可同時接入多軌音訊內容，藉此應用在多資訊內容同時監聽，或是應用在同步口譯等場景，甚至也能允許使用者接入公共場合提供使用的藍牙廣播音訊內容。

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至於與歐洲助聽儀器製造協會EHIMA合作中，則是將LE Audio標準應用在以藍牙連接的助聽器產品，不僅能大幅縮減助聽器體積設計，更能有效延長助聽器電池續航表現，並且讓助聽器收訊音質提昇，讓聽障者能以更輕便方式聆聽周遭聲音，甚至清楚聽見他人說話聲音。

此項標準預計會在2020年上半年內公布具體細節，同時預期也會廣泛應用在接下來新款藍牙耳機，或是應用藍牙技術裝置。不過，藍牙技術聯盟也說明LE Audio技術標準與傳統藍牙技術規範為平行使用，兩者之間並沒有強制使用的要求，因此OEM廠商依然可延用既有藍牙技術規範打造產品。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》