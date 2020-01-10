Razer打造可呈現真實橫向G力的概念賽車椅 未來計畫應用在電競賽事
Razer在此次CES 2020展示的電競賽車椅概念設計，則是透過兩組投影機投放內容組成128吋、202度環景影像，並且配合能與遊戲操作內容同步呈現G力等震動回饋的賽車椅，搭配環繞音效讓使用者能有更沉浸的賽車遊戲體驗。
此項名為Running Project CARS Pro的概念設計，主要是由Razer與Vesaro、Simpit、Fanatec，以及Synthesis VR在廠商合作，讓使用者能藉此感受更真實的賽車遊戲體驗，同時也預期將把此項概念設計應用在未來電競賽事。
不過，目前暫時還沒有此項概念設計未來實際應用細節，但Razer表示將會透過此次在CES 2020展出取得反饋意見針對細節做調整。
在現階段的設計中，Running Project CARS Pro將能提供128吋、202度環景影像視覺感受，同時也能在操作過程使賽車椅與遊戲畫面連動，例如讓使用者在賽車急轉時也能感受明顯橫向G力位移感，或是在車輛產生碰撞時有明顯震動感。
同時就現行整體設計來看，未來如果預期會成為正式應用產品的話，預期外觀應該會進一步做更精緻設計，同時也可能會讓投影機投放影像能以更穩定、精細形式呈現。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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