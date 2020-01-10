Insta360打造旗下首款模組化相機ONE R 攜手徠卡打造專用1吋感光元件

繼去年推出全球最輕巧的第一人稱視角相機－Insta360 GO之後，Insta360在此次CES 2020宣布推出可依照個人需求搭配的模組化相機Insta360 ONE R，其中更採用與徠卡合作打造的1吋感光元件，可對應5.3K拍攝解析度。

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在ONE R的設計中，同樣對應360度全景拍攝，並且支援廣角拍攝4K畫質影像，此次加入的模組化設計不僅讓使用者能更換鏡頭，更使電池、處理器能以不同模組搭配，其中更配置與徠卡合作的1吋感光元件，讓使用者能記錄5.3K畫質影像，同時也導入Insta360 FlowState防震技術。

基本上所有模組均以方形外型呈現，標準電池容量為1190mAh，而未來也會加入提供兩倍電量的加強版電池。而模組配件本身即可對應5公尺防水的IPX8規格防護效果，但也額外提供可對應60公尺深防護效果的潛水配件。

此外，Insta360也針對ONE R提供相容GoPro配件的固定座，方便使用者搭配手上的GoPro配件固定ONE R。

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而相機模組中的影像處理器則是做了升級，雖然一樣維持對應5.7K畫質拍攝，但相對會讓影像顏色呈現效果更好，並且加入夜間拍攝功能，另外也針對H.265編碼增加支援HDR處理，同時也能讓使用者拍攝慢動作環繞的「子彈時間」特效影片。

在操作部分除了觸控之外，ONE R更加入支援中文與英文的聲控操作功能，另外也能配合Apple Watch以藍牙連動操作。至於在功能方面則是加入定向追蹤、自動生成主題式短片，甚至也能拍攝星空縮時影片，或是定格動畫效果內容。

除了本身可模組化設計，Insta360更準備將One R與DJI旗下Mavic Pro與Mavic 2兩款空拍機結合，透過將One R固定在空拍機進行拍攝，即可透過兩組鏡頭拍攝內容合成，自動去除空拍機身影，藉此記錄真實的360度全景影片。

建議售價部分，One R單組4K廣角鏡頭售價為人民幣1998元，單組360度全景拍攝模組售價則是人民幣2998元，而前述兩款組合套裝售價則是人民幣3198元，至於與徠卡合作的1吋感光元件廣角鏡頭版本售價則是人民幣3498元，鏡頭配件也要人民幣1998元。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》