因應5G網路、8K內容盛行 Sandisk打造高達8TB容量隨身SSD

在此次CES 2020期間，Sandisk宣布推出標榜全球最大容量的隨身SSD原型設計，容量則一口氣增加至8TB設計。

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雖然目前隨身硬碟容量已經越來越大，但隨著SSD價格越來越便宜，加上4K畫質內容也更加普及，甚至在未來5G網路應用更加普及之下，預期8K或更高解析度以上的影音內容將會更有更多流通應用，使得個人隨身儲存及備份需求將往更高容量規格發展，自然也需要更快傳輸速度才能符合實際使用需求。

因此，Sandisk此次提出的隨身SSD原型設計，便是針對前述需求打造，並且將儲存容量增加至8TB，藉此因應儲存容量需求越來越大的市場發展。

或許有人會質疑目前一般人的隨身儲存需求應該不致於那麼大，一般而言大約僅有少部分人才會有1-2TB儲存容量需求，但以目前手機端的相機拍攝功能、app佔用容量，以及主流使用影音內容規格，均有持續往上成長情況來看，預期個人儲存容量使用需求將會加入成長，以Sandisk的立場來看，自然需要在更早時期救開始針對此類需求作準備。

但以目前消費市場的角度來看的話，自然只能認為Sandisk主要還是在做技術能力上的宣示。

此次額外推出的新款Ultra Dual Drive Luxe隨身碟，則同樣因應市場趨勢加入USB-C連接頭，以及標準USB-A連接頭設計，並且透過可旋轉保護機構，讓使用者更方便依照需求使用，不用像以前必須透過推拉方式改變使用連接頭。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》