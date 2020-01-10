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Razer與Gamevice合作控制手把 因應串流遊戲打造5G網路路由器

2020-01-10 14:52楊又肇

除了打造名為Tomahawk的模組化PC，Razer在此次CES 2020更因應接下來的5G網路使用需求，推出一款名為Sila的5G網路路由器，另外也與韓國Gamevice合作打造可對應Android或iPhone使用的控制手把Kishi。

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推出這兩款產品，Razer主要希望配合接下來即將普及的5G網路應用，以及預期成為主流的串流遊戲服務發展，讓使用者能透過手機隨時藉由串流服務遊玩遊戲，並且藉由這兩款裝置獲得更好遊玩體驗。

Sila強調將藉由5G網路提供低延遲的連網體驗，同時也能透過內建電池將Sila當做行動5G網路分享器使用，並且配合FasTrack快速建立連線，以及透過QoS功能維持連線品質與穩定，另外也能透過手機專屬app進行遠端設定、管理。

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至於此次推出的控制手把Kishi，則是與韓國Gamevice合作，可透過更換USB-C或Lightning方式對應絕大部分的Android手機、iPhone機種，並且能相容使用在各類串流遊戲服務，或是相容既有遊戲app。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

韓國CES串流遊戲5G

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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