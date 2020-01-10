Razer打造一款可模組化更換硬體的NUC設計

在CES 2020中，Razer藉由Intel提出的新款Ghost Canyon NUC設計，打造一款全新模組化PC。

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雖然幾年前同樣選在CES公布的模組化PC－Project Christina始終無法成為實際市售商品，但在Intel持續推動新款NUC設計，同時也讓處理器熱設計功耗下降，使得零組件以模組化安裝變得更容易實現。

在Razer此次提出的Tomahawk設計裡，顯然是採用原本外接顯示卡盒機構設計，透過可以直接透過滑軌抽換、安裝設計，讓使用者能在不使用任何工具之下即可完成零組件拆換。

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而硬體規格方面，Tomahawk最高可使用Intel Core i9處理器、64GB DDR4記憶體，並且能選擇安裝NVIDIA GeForce RTX 2080 Super獨立顯示卡，甚至日後也能持續升級，並且配置一組750W電源供應器。

Tomahawk預計在今年上半年內推出，並且將成為Razer日後標準更新產品之一。至於建議售價部分，目前Razer暫時還沒有對外公布。

除此之外，Razer也透露預計在今年下半年推出採用Intel第10代H系列Core i處理器規格的Blade筆電，同時也預期採用支援300Hz畫面更新率的螢幕規格。

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採用以PCI-e為傳輸介面設計的硬體模組 分享 facebook

主要是將CPU、記憶體、儲存元件等零組件模組配置在PCI-e卡上，並且搭配顯示卡更換達成升級效益 分享 facebook

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》