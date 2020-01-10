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Razer打造一款可模組化更換硬體的NUC設計

2020-01-10 15:25楊又肇

CES 2020中，Razer藉由Intel提出的新款Ghost Canyon NUC設計，打造一款全新模組化PC。

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雖然幾年前同樣選在CES公布的模組化PC－Project Christina始終無法成為實際市售商品，但在Intel持續推動新款NUC設計，同時也讓處理器熱設計功耗下降，使得零組件以模組化安裝變得更容易實現。

在Razer此次提出的Tomahawk設計裡，顯然是採用原本外接顯示卡盒機構設計，透過可以直接透過滑軌抽換、安裝設計，讓使用者能在不使用任何工具之下即可完成零組件拆換。

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而硬體規格方面，Tomahawk最高可使用Intel Core i9處理器、64GB DDR4記憶體，並且能選擇安裝NVIDIA GeForce RTX 2080 Super獨立顯示卡，甚至日後也能持續升級，並且配置一組750W電源供應器。

Tomahawk預計在今年上半年內推出，並且將成為Razer日後標準更新產品之一。至於建議售價部分，目前Razer暫時還沒有對外公布。

除此之外，Razer也透露預計在今年下半年推出採用Intel第10代H系列Core i處理器規格的Blade筆電，同時也預期採用支援300Hz畫面更新率的螢幕規格。

Tomahawk
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Tomahawk
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採用以PCI-e為傳輸介面設計的硬體模組
採用以PCI-e為傳輸介面設計的硬體模組
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主要是將CPU、記憶體、儲存元件等零組件模組配置在PCI-e卡上，並且搭配顯示卡...
主要是將CPU、記憶體、儲存元件等零組件模組配置在PCI-e卡上，並且搭配顯示卡更換達成升級效益
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Tomahawk
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

CESRazer

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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