Razer打造一款可模組化更換硬體的NUC設計
在CES 2020中，Razer藉由Intel提出的新款Ghost Canyon NUC設計，打造一款全新模組化PC。
雖然幾年前同樣選在CES公布的模組化PC－Project Christina始終無法成為實際市售商品，但在Intel持續推動新款NUC設計，同時也讓處理器熱設計功耗下降，使得零組件以模組化安裝變得更容易實現。
在Razer此次提出的Tomahawk設計裡，顯然是採用原本外接顯示卡盒機構設計，透過可以直接透過滑軌抽換、安裝設計，讓使用者能在不使用任何工具之下即可完成零組件拆換。
而硬體規格方面，Tomahawk最高可使用Intel Core i9處理器、64GB DDR4記憶體，並且能選擇安裝NVIDIA GeForce RTX 2080 Super獨立顯示卡，甚至日後也能持續升級，並且配置一組750W電源供應器。
Tomahawk預計在今年上半年內推出，並且將成為Razer日後標準更新產品之一。至於建議售價部分，目前Razer暫時還沒有對外公布。
除此之外，Razer也透露預計在今年下半年推出採用Intel第10代H系列Core i處理器規格的Blade筆電，同時也預期採用支援300Hz畫面更新率的螢幕規格。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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