Dell提出三款PC概念設計 螢幕可凹折、雙螢幕與可變掌機形式
Dell在此次CES 2020期間展示三款PC概念設計，其中「Concept Ori」與「Concept Duet」都是以Intel提出參考設計打造，分別以單面可凹折螢幕，以及兩組獨立螢幕組成，藉此呈現不同應用模式。而「Concept UFO」則是採用類似Nintendo Switch的形式，在平板形式的本體左右可以透過磁吸固定左右控制手把，或是透過專用底座將畫面連接到大螢幕呈現。
「Concept Ori」與「Concept Duet」目前看起來並不陌生，前者採用單面可凹折螢幕設計，其實就像聯想提出的ThinkPad X1 Fold能對應平板，或是當做筆電使用，而後者則採用兩組獨立螢幕組成，形式上就與微軟推出的Surface Neo相同，使用者可以透過左右螢幕執行不同應用服務，或是用於比對左右文件差異等。
兩款設計其實均與Intel提出概念設計相同，因此預期兩者都是採用Intel新款處理器，甚至有可能採用尚未公布具體細節的「Tiger Lake」規格。
而相對有趣，而且有可能成為未來Windows PC遊戲主機設計方向的「Concept UFO」，更與本身電競品牌Alienware銜接，不僅得力於目前處理器耗電相對較低，同時佔用空間也明顯縮減，因此能放進比一般掌機稍微大一點的機身內使用。
同時透過左右兩側以磁吸方式固定的控制手把，即可直接操作遊玩，甚至也能透過底座將畫面輸出至大螢幕，並且透過控制手把遊玩遊戲內容，或是當做桌機使用，外出時則可隨身攜帶。
目前Dell暫時還沒有計畫讓這三款概念設計變成實際商品，但從設計完整度來看，其實要成為正式商品的可能性也不算低。
「Concept Ori」：
「Concept Duet」：
「Concept UFO」：
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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