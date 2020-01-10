Dell提出三款PC概念設計 螢幕可凹折、雙螢幕與可變掌機形式

Dell在此次CES 2020期間展示三款PC概念設計，其中「Concept Ori」與「Concept Duet」都是以Intel提出參考設計打造，分別以單面可凹折螢幕，以及兩組獨立螢幕組成，藉此呈現不同應用模式。而「Concept UFO」則是採用類似Nintendo Switch的形式，在平板形式的本體左右可以透過磁吸固定左右控制手把，或是透過專用底座將畫面連接到大螢幕呈現。

分享 facebook

「Concept Ori」與「Concept Duet」目前看起來並不陌生，前者採用單面可凹折螢幕設計，其實就像聯想提出的ThinkPad X1 Fold能對應平板，或是當做筆電使用，而後者則採用兩組獨立螢幕組成，形式上就與微軟推出的Surface Neo相同，使用者可以透過左右螢幕執行不同應用服務，或是用於比對左右文件差異等。

兩款設計其實均與Intel提出概念設計相同，因此預期兩者都是採用Intel新款處理器，甚至有可能採用尚未公布具體細節的「Tiger Lake」規格。

而相對有趣，而且有可能成為未來Windows PC遊戲主機設計方向的「Concept UFO」，更與本身電競品牌Alienware銜接，不僅得力於目前處理器耗電相對較低，同時佔用空間也明顯縮減，因此能放進比一般掌機稍微大一點的機身內使用。

同時透過左右兩側以磁吸方式固定的控制手把，即可直接操作遊玩，甚至也能透過底座將畫面輸出至大螢幕，並且透過控制手把遊玩遊戲內容，或是當做桌機使用，外出時則可隨身攜帶。

目前Dell暫時還沒有計畫讓這三款概念設計變成實際商品，但從設計完整度來看，其實要成為正式商品的可能性也不算低。

「Concept Ori」：

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

「Concept Duet」：

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

「Concept UFO」：

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》