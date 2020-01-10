聯想搭載Snapdragon 8cx處理器常時聯網筆電將上市 多款新機一同亮相

除了以Intel「Horseshoe Bend」概念設計打造的ThinkPad X1 Fold螢幕可凹折筆電，聯想在此次CES 2020展前活動裡也一口氣揭曉多款PC產品，其中包含搭載Qualcomm Snapdragon 8cx處理器的Yoga 5G常時聯網筆電，另外更推出在筆電外蓋搭載電子紙螢幕的ThinkBook Plus，並且宣布與杜卡迪 (Ducati)合作限量12000台的賽車主題筆電Ducati 5。

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Yoga 5G

相比去年在Computex 2019是以「Project Limitless」為稱，此次正式定名Yoga 5G的聯想首款5G聯網筆電，依然維持採用Qualcomm Snapdrafgon 8cx處理器，預計會在今年春季上市，建議售價則是1499美元起跳。

而配合可360度翻轉、亮度為400nits的14吋螢幕，以及5G聯網功能，Yoga 5G標榜單次充電可對應24小時全日使用時間，但實際表現還是要看使用情況而定。

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ThinkBook Plus

此次推出的ThinkBook Plus，設計想法是讓使用者能透過上蓋外側搭載的電子紙螢幕確認行事曆、郵件內容等，讓使用者在無需開啟筆電上蓋即可確認諸多事宜，同時也支援手指觸控，或是以手寫筆進行書寫，電子紙螢幕也能對應顯示畫面，只是反應速度就不像LCD螢幕有較快表現。

而因為極低耗電特性，即使長時間開啟也不會造成筆電電力快速損耗，同時採用10.8吋螢幕設計也足夠使用者觀看信件、電子書，甚至當做記事板使用也不成問題。

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Ideapad Duet Chromebook

此次聯想推出的新款Chromebook，採用聯發科Helio 60T處理器，搭配10.1吋、解析度達1900 x 1200的螢幕設計，並且採用4GB記憶體與128GB儲存容量，另外也預設搭配一組鍵盤保護套，賭要鎖定入門筆電使用需求。

Ideapad Duet Chromebook預計在今年5月進入美國市場銷售，建議售價則是279美元。

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賽車主題筆電Ducati 5

在此次公布消息中，聯想確定將與杜卡迪合作限量12000台的賽車主題筆電Ducati 5，其中在筆電外型採用杜卡迪鮮明紅色，並且融合Panigale、Monster車身設計元素，而筆電保護套部分則隱約可看見杜卡迪車款座墊縫線紋路。

Ducati 5預計在今年4月起於特定市場推出，歐洲地區建議售價為899歐元。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》