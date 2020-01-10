聯想以21.9吋平板打造一款智慧畫框 同樣可使用數位助理服務

相較於放在桌上的智慧顯示器，聯想此次在CES 2020展示的21.9吋智慧畫框 (Smart Frame)，實際上是以平板裝置打造，並且畫框形式讓使用者能將其懸掛牆上展示照片，並且透過霧面處理螢幕讓呈現質感更貼近錶框照片，或是畫作。

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而作為智慧畫框，使用者能透過內建動作感應器以手勢切換展示照片或圖像，或是透過app更換呈現內容。至於展示內容如果解析度太低，系統也會自動將其他一樣解析度較小照片拼接成更大照片，或是自動挑選解析度足夠照片。

另外，這款智慧畫框也內建一組2W輸出功率的喇叭，因此也能作為音樂播放裝置，甚至可以配合內建麥克風使用Google Assistant或亞馬遜Alexa數位助理服務，藉此讓畫框也能變成智慧顯示器使用。

而使用者可以選擇將智慧畫框懸掛在牆上，或是配合支架擺放，但可惜本身必須維持有線接電使用，因此佈線可能就會造成較大麻煩。

聯想預計在今年8月開放銷售此款商品，搭配金屬框版本售價為400美元，如果要換成較高質感的木框，預期則要額外加上40美元費用。

除了推出智慧畫框，聯想其實也針對居家使用需求打造結合Google Assistant數位助理服務的第二代Smart Tab M10 FHD Plus，以及採2合1形式設計，可作為居家監控系統中控台的Connected Home Security。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》