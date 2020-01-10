動眼看／以Intel參考設計打造 聯想螢幕可凹折筆電ThinkPad X1 Fold

聯想其實在很早之前就曾對外展示螢幕可凹折筆電設計，但直到這次CES 2020才實際展示可使用版本，同時也以Intel「Horseshoe Bend」概念設計打造，內建處理器則預期是Intel預計今年下半年準備推出的「Lakefield」。

分享 facebook

而將由LG提供的可凹折pOLED螢幕應用在筆電產品，除了在一般攤平狀態可當做13.3吋平板，凹折一定角度則可當做筆電使用，同時完整凹折後則可讓體積縮減一半左右。而使用過程除了可透過虛擬按鍵輸入文字等內容，更可透過實體鍵盤直接放置在螢幕任何一側，即可自動透過藍牙與筆電連接，並且透過鍵盤輸入文字，讓不習慣使用虛擬按鍵的人也能順利操作。

至於中央凹折部分，不意外地還是會有一些凹痕，但是相比尺寸較小的Galaxy Fold，這樣的凹痕其實不算明顯。而筆電完整凹折之後，中間依然會留下一些空隙，但恰好可以放置鍵盤配件。

分享 facebook

作業系統則會採用微軟對應雙螢幕裝置打造的Windows 10X版本，另外也會採用Qualcomm 5G聯網晶片設計，讓筆電能維持常時聯網。

ThinkPad X1 Fold預計在今年下半年推出，但初期版本將會搭載Windows 10，而非Windows 10X，預計要等後續才會透過更新提供，至於建議售價則是2499美元。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》