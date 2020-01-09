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Mobileye攜手上汽集團 推廣Level 2+等級先進駕駛輔助系統應用

2020-01-09 08:00楊又肇

在此次CES 2020中，Intel旗下Mobileye除了再次強調旗下先進駕駛輔助系統 (ADAS)與自駕移動服務 (MaaS)發展成果，更宣布將與中國上汽集團合作，透過旗下路網資產管理技術於中國境內推動Level 2+等級的先進駕駛輔助系統應用，另外也將與韓國大邱廣域市政府合作佈建基於Mobileye自駕移動服務應用項目，藉此打造在地化自駕計程車服務。

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相較過往推廣的Level 2自動駕駛技術應用等級，目前包含Qualcomm、NVIDIA在內廠商開始推動的Level 2+等級，將藉由可擴展技術應用打造零視覺死角的駕駛輔助系統，並且能實現在任何時速表現下，可讓駕駛安心放開雙手交由自駕系統控制車輛，同時也是目前許多車廠開始導入應用技術，包含NISSAN、福斯、凱迪拉克、BMW旗下特定車款都已經導入Level 2+等級駕駛輔助設計。

而Mobileye強調旗下晶片與鏡頭模組系統將能對應更精準的道路影像識別與物件分析成效，其中更能藉由2D轉3D技術快速識別車輛周遭物件相對距離，藉此判斷是否應該提前做出防備。同時，Mobileye執行長Amnon Shashua更強調過去一年的營收表現接近10億美元，預期在2020年更會藉由旗下先進駕駛輔助系統與自駕移動服務技術產品實現雙位數成長，意味本身在自動駕駛技術應用仍有相當大的優勢存在。

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在現階段的自動駕駛應用發展裡，除了持續打造可對應各個時速運作的全自動駕駛應用模式，更預期藉由自動駕駛技術用擴展各類運輸應用服務，例如城市接駁、貨物配送，或是緊急救護輔助等領域，而Mobileye目前已經與巴黎大眾運輸公司合作，協同巴黎市政府布局自動駕駛計程車服務，而與蔚來汽車的合作更包含可將自動駕駛計程車應用服務推廣置中國在內地區佈署，另外與福斯、Champion Motors合作，則是在以色列經營自動駕駛計程車隊。

此次宣布與中國上汽集團合作，透過導入Mobileye路網資產管理技術，讓上汽集團推行車輛可持續蒐集中國境內道路資訊，藉此強化Level 2+以上自駕系統應用模式，同時也會將相關資訊反饋

Mobileye全球雲端地圖資料庫RoadBook，讓更多合作車廠能以此在旗下車輛系統。

另外，在與韓國大邱廣域市合作部分，則是計畫與廣域市政府合作推動在地自動駕駛計程車服務，藉此推動城市內智慧交通應用，同時也能讓Mobileye旗下自駕移動服務能有更多應用發展機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

計程車韓國巴黎自動駕駛CES

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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