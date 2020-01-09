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AMD揭曉Radeon RX 5600系列 鎖定極致1080P遊戲應用表現

2020-01-09 08:03楊又肇

除了揭曉Ryzen 4000系列APU，AMD在此次CES 2020展前更揭曉新款Navi架構顯示卡Radeon RX 5600系列，定位介於Radeon RX 5500 XT及Radeon RX 5700 XT之間，將會鎖定極致1080P遊戲應用表現。

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此次推出的Radeon RX 5600系列，除了Radeon RX 5600、Radeon RX 5600 XT，更包含對應筆電使用的Radeon RX 5600M，本身則採用7nm製程的RDNA架構設計，熱設計功耗則設定為150W。

Radeon RX 5600 XT與Radeon RX 5600M採用36組CU、2304組流處理器，而Radeon RX 5600則均採用32組CU、2048組流處理器設計，三者均配置6GB GDDR6顯示記憶體，本身支援解析度可變的Radeon Boost技術、Radeon Anti-Lag抗延遲技術，以及Radeon Image Sharpening影像銳化技術，另外也支援FreeSync抗畫面撕裂，以及FreeSync Premium與FreeSync Premium Pro，本身同樣可以使用FidelityFX開發內容。

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其中，Radeon RX 5600 XT預計在1月21日推出，分別將與ASRock、華碩、技嘉、微星、PowerColor、Sapphire、XFX，並且以279美元起跳價格銷售。而Radeon RX 5600則會鎖定OEM桌機產品導入使用，因此不會進入一般零售市場銷售，預計隨著Radeon RX 5600M於今年第一季應用在OEM廠商推出產品內。

至於對比競爭對手，AMD將Radeon 5600系列顯示卡與NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti作為對比，強調在3A等級遊戲超過10%效能表現，平均效能則至少超越20%。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

CESAMD顯示卡筆電

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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