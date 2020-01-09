AMD揭曉Ryzen 4000系列APU、Ryzen Threadripper 3990X 但未透露新核心架構

AMD在此次CES 2020展前活動中，正式揭曉採用Zen 2架構CPU搭配Navi顯示架構Vega GPU的Ryzen 4000系列APU，並且藉由7nm製程對壘Intel第10代Core i系列處理器。

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此次首波推出的APU包含採用8核心、16線程設計的Ryzen 7 4800U，以及採8核心、8線程設計的Ryzen 7 4700U，另外也推出高效能款式的Ryzen 7 4800H。另外更藉由SmartShift技術，讓APU內整合的GPU，能與額外安裝的獨立顯示卡做更好顯示運算效能切換，但依然需要搭配自家Radeon顯示卡才能有更好運作表現。

而此次推出的U系列APU將鎖定15W熱設計功耗，而H系列則鎖定45W熱設計功耗表現。在效能表現部分，AMD更以Ryzen 7 4800U對比Intel採Comet Lake架構設計的Core i7-19710U，同時對比Ice Lake架構設計的Core i7-1065G7更標榜在Cinebench r20表現成績超越90%幅度之高。

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至於效能款Ryzen 7 4800H，則是用於對比Intel Core i7-9750H，AMD強調在3DMark、Cinebench r20成績表現也是大幅領先Intel。不過，若以Intel強調真實效能數據表現的話，顯然是不會接受這樣的對比方式，預期接下來將會針對AMD這樣的數據表現提出反訴意見。

Ryzen 4000系列APU預計會應用在今年第一季內準備推出的筆電機種，其中華碩打造的新款Zephyrus G14便會率先採用H系列規格，並且搭載120Hz畫面更新率與1.6公斤重量設計，同時預期接下來會有更多筆電也會加入採用AMD此款APU。

不過，AMD此次除了額外確認先前透露的64核心設計的Ryzen Threadripper 3990X將會在今年2月7日正式推出，同時將以3990美元價格銷售，卻未同步揭曉傳聞採用48核心設計的Ryzen Threadripper 3980X。

另一方面，AMD也未像去年選在CES期間預覽新核心架構，但預期隨著新款次世代主機Xbox Series X與PlayStation 5都會在今年內推出，AMD接下來應該也會有更多消息透露。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》