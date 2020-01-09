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讓牙齒刷得更乾淨！電動牙刷也結合人工智慧

2020-01-09 08:14楊又肇

在此次CES 2020中，歐樂B (Oral-B)藉由過去6年打造智慧電動牙刷經驗，配合結合人工智慧應用app，讓新款智慧電動牙刷iO引導使用者深入清潔牙齒縫隙。而高露潔 (Colgate)推出的新款電動牙刷Plaqless Pro，則同樣會藉由牙刷上的感測元件建立使用者牙床「圖資」，讓使用者能在刷牙過程立即知曉是否有將牙齒刷乾淨。

歐樂B iO
歐樂B iO
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雖然不像歐樂B在智慧電動牙刷產品發展已有多年經驗，高露潔推出的第一款智慧電動牙刷Plaqless Pro，同樣可以配合app連動使用，並且在刷牙過程透過內建感測元件記錄使用者牙床特徵，並且建立使用者個人專屬牙床「圖資」，進而可配合app即時確認是否將牙齒刷乾淨。

而使用者一旦用力過度，或是沒有用正確方式刷牙，牙刷本身也會透過燈號發出提示，讓使用者能立即修正。而長期使用之下，使用者也能透過app確認個人刷牙情況，進而判斷牙齒健康程度。

不過，高露潔尚未透露Plaqless Pro具體上市時間，但預期會在今年年中過後推出，同時價格有可能介於200美元區間。

高露潔Plaqless Pro
高露潔Plaqless Pro
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至於歐樂B此次推出的智慧電動牙刷，則是標榜可藉由重新設計刷頭與內建感測元件，讓使用者能更舒適且正確地刷牙，同時配合app也同樣能確認個人刷牙記錄，或是確認牙床是否被徹底清理，甚至藉由app內建透過大量數據進行深度學習的人工智慧引導刷牙功能，更能協助使用者進一步清潔個人牙齒。

歐樂B此款智慧電動牙刷預計會在今年8月推出，但尚未公布具體售價。

歐樂B iO
歐樂B iO
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

牙齒

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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