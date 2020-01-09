Reachy機器人採開源形式打造 但手臂才是本體

由法國團隊Pollen Robotics以開源形式打造的機器人Reachy，可藉由Python編碼打造應用功能，同時也能透過影像識別進行深度學習，並且驅動手臂進行操作互動。

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在此次CES 2020展前活動中，Pollen Robotics便透過讓Reachy與人進行圈叉遊戲，藉此呈現其透過影像識別判斷對手棋子擺放位置，進而找出對應阻擋，或是可讓自己手中棋子串成一直線的方式。

依照Pollen Robotics團隊表示，Reachy本身採開源形式設計，因此開發者可以透過Python編碼快速打造各類應用功能，例如用於物品分類、廚房備料，或是用於客服、操作示範等應用。

而運作方式基本上還是藉由影像識別方式進行機器學習，同時手臂部分也能行多角度活動，甚至末端夾具部分也能因應需求更換成仿照人類五指形式，而機器人頭部也能進行左右轉動或上下點頭，藉此讓攝影鏡頭能針對不同物件進行識別，或是透過擺頭方式表達「互動情感」。

不過，如果要購買整組Reachy包含雙手與頭部 (以及部分身體)的話，至少要花費17000美元，而Pollen Robotics也提供單獨拆賣方案，但實際上主要應用部分還是在手臂本體，因此單一手臂部分就要價9000美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》