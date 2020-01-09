Shure藉由Aonic品牌 打造旗下首款真無線藍牙耳機Aonic 215

Shure在此次CES 2020展前宣布推出兩款Aonic系列藍牙耳機產品，其中一款是旗下首款採真無線耳機形式打造的Aonic 215，另一款則是對應主動降噪的全罩式耳機Aonic 50。

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藉由Aonic品牌與過往產品區隔，意味Shure將會更重視越來越多人加入的無線藍牙耳機市場，同時也因應市場趨勢推出旗下第一款真無線耳機Aonic 215。

形式上，Aonic 215可以視為SE 215的真無線耳機款式，但未像坊間採用設計，而是以後掛形式整合通訊與電池模組，並且以穩固形式讓使用者配掛在耳朵上使用，本身也能支援ShurePlus Play app進行功能調整，並且支援可同時聆聽周遭聲音的環境模式。

內建電池約可對應8小時以上的聆聽使用時間，而配合充電盒則可額外擴展三倍使用電力。

而另一款以全罩式打造的主動降噪耳機Aonic 50，則是強調具備20小時聆聽使用時間，同樣可以透過ShurePlus Play app進行功能調整，並且可透過主動降噪降低環境噪音，另外也能像Aonic 215一樣調整環境模式，藉此在聆聽音樂同時，依然可以聆聽周遭聲音。

兩款耳機都會在今年春季推出，Aonic 215建議售價為279美元，而Aonic 50建議售價則是399美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》