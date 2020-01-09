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Bosch以人臉識別與電致變色技術打造虛擬遮陽板 讓駕駛不再畏懼陽光

2020-01-09 08:18楊又肇

Bosch在CES 2020展前活動展示虛擬遮陽板概念設計，其中導入廣泛應用在飛機、跑車，或是特定大樓玻璃的電致變色 (Electrochromic)技術，可隨日照自動改變顏色，藉此形成一塊虛擬遮陽面積，讓使用者在駕駛過程不必擔心可能因為日照刺眼，導致車輛操作失誤而產生危險。

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此項名為「Virtual Visor」的概念設計，除了藉由電致變色技術改變車輛擋風玻璃顏色，更配合人臉識別與眼球追蹤技術，讓系統能精準判斷人眼目視範圍及視野角度，進而在行駛過程發現日光照射影響駕駛視線時，即可將對應區塊顏色做調整，透過形成虛擬遮陽面積讓駕駛眼部恢復正常視覺。

之所以選擇僅以特定區塊進行顏色改變，而非讓直接使車輛擋風玻璃變色，主要還是考量幾個因素，其中包含量產成本、實際使用效益，以及安全與法規上的考量。依照Bosch說明，除了電致變色技術導入成本較高，要進行更大面積的變色也需要時間，因此選擇以可覆蓋人眼視覺範圍面積進行變色，實際上較符合使用效益，同時將不影響範圍也一併變色並沒有任何意義，甚至可能反而因此構成其他危險。

因此，在目前的設計中，Bosch認為藉由人臉識別與眼球追蹤技術精準判斷人眼注視位置範圍，進而針對小範圍面積改變顏色，在實際應用恰好能在成本、效益達到平衡。

但即便如此，此項技術應用依然會面臨一些挑戰，例如如何讓系統精準判斷日光是否造成刺眼情況，以及在什麼情況下會是最好啟動時間，甚至一般人經常會在擋風玻璃額外黏貼遮陽片，其實也會影響系統判斷結果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擋風玻璃跑車CES

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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