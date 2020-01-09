HP新款Project Athena設計筆電 採用Qualcomm 5G連網晶片

在CES 2020正式開展前，HP宣布更新旗下採Intel Project Athena形式設計的Elite Dragonfly，並且加入支援5G連網機能，以及內建Tile追蹤功能，讓使用者不僅能隨時上網，更可藉由常時連網功能追蹤筆電可能遺落位置。

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不過，此次更新的Elite Dragonfly所採用5G連網晶片實際上是Qualcomm Snapdragon X55，而非採用聯發科提供5G連網晶片，同時僅限搭載Intel vPro技術的第10代Core i系列處理器規格版本使用，否則仍維持採用Intel XMM 7360 4G LTE連網晶片。

而在美國境內銷售版本預計會與Sprint合作網路服務，預期後續也會加入其他電信業者服務。

另一方面，新款Elite Dragonfly也是第一款整合Tile追蹤功能的筆電，將可透過常時連網特性，讓使用者能透過app追蹤不慎遺失的筆電可能所在位置。而針對商務使用需求，HP也在新款Elite Dragonfly加入螢幕防窺設計，避免他人刻意從側面窺看螢幕內容。

Elite Dragonfly 分享 facebook

此次同步更新的筆電還包含新款Spectre x360 15，同樣換上Intel第10代Core i系列處理器，並且採用NVIDIA GeForce獨立顯示卡，支援長達17小時電池續航時間，並且採用4K OLED 15.6吋螢幕，並且可對應360度翻轉使用模式，而藉由窄邊框設計更可對應90%顯示佔比。

桌機部分則是推出新款ENVY 32 AiO裝置，其中採用65W設計的Intel第9代Core i7處理器，並且搭載NVIDIA GeForce RTX 2080獨立顯示卡、最高32GB DDR4記憶體與1TB SSD儲存容量，同時也是第一款以NVIDIA RTX Studio形式打造的AiO裝置，主要針對創作者使用需求打造。

聲音部分更可藉由Bang & Olufsen認證喇叭傳遞清晰聲音，除了可藉由進階聲音串流技術強化聲音表現，更可讓AiO在關機情況下，仍可將手機上的歌單以串流形式透過AiO裝置喇叭播放。

除了PC裝置，HP也同步推出兩款工作用螢幕，分別是E24d G4與E27d G4，兩者均可透過USB-C與PC連接使用。而HP也針對旗下筆電裝置推出Spectre Folio系列後背包與公事包，另外也透過回收材質打造Renew系列背包與公事包。

Spectre x360 15 分享 facebook

ENVY 32 AiO 分享 facebook

E24d G4 分享 facebook

E27d G4 分享 facebook

Renew系列背包與公事包 分享 facebook

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》